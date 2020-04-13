梁振英批郭榮鏗「無賴」　「翻舊帳」重提文化局被拉布拖死

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳聯和中聯辦今天（13日）罕有就事件發稿，強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 全國政協副主席、前特首梁振英在facebook發文，郭榮鏗的態度是「我按章工作，你吹我唔脹」，形容對方是無賴。梁又重提舊事，他在任內推動「五司十四局」的架構重組當年也是遇上「拉布」，令創新及科技局和文化局被拖死。

梁振英斥郭榮鏗（圖）是無賴。（資料圖片/高仲明攝）



梁振英在卸任特首時不止一次提到，管治架構重組因立法會「反對派」議員「拉布」而胎死腹中，最終文化局未能成立，形容他是任內的其中一個遺憾。梁今天在facebook重提事件，指郭榮鏗對港澳辦及中聯辦回應中，5次提及立法會的《議事規則》。他直指，就是在這《議事規則》下，泛民用「拉布」手段拖死了成立創新及科技局和文化局的政府議案，屢次拖延政府的工程撥款申請，影響工程界和建造業工人的就業，及無數其他的延宕，形容是罄竹難書。

梁振英又批評，郭榮鏗的態度是「我按章工作，你吹我唔脹」，形容對方是無賴。梁批評，郭榮鏗和其所屬的公民黨以及其他泛民早前曾表示，若泛民取得過半數立法會議席，將會否決所有政府議案和撥款，他直指：「用的也是《議事規則》。這樣攬炒，對香港人是禍是福？」

