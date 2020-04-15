民研：逾半受訪者支持「限聚令」　批防疫執法不公同過半

香港民意研究所今日（4月15日）發表最新研究結果，內容包括市民對立法會議員評分、財政預算案、政府在防疫上的表現3個方面。 疫情方面，調查發現有過半市民支持政府上月底推出的「限聚令」，即禁止多於4人聚集。不過同樣有過半人認為警隊及其他執法部門執行抗疫法令時，具有政治考慮，出現不公平的情況。

嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙分析，在處理疫情的評分上，可見市民對政府已沒之前那麼不滿。（高仲明攝）

香港民研的「社區健康計劃」調查通過網上形式，收集市民對疫情問題的意見，最新一輪是由3月26日至4月14日。受訪者分成隨機組成的「代表組群」及市民自由參與的「自結組群」。調查發現，對於政府的限聚令，不論在兩個組群當中都有過半支持，「代表組群」有55%支持，「自結組群」也有53%。

另一個題目問到：「社會上有意見認為，警務處及其他執法部門，在執行各種防疫和抗疫法令時有政治考慮，偏離公平原則。」同樣兩組群都有過半人認同此說法，「代表組群」有55%支持，「自結組群」則有61%。

至於疫情要去到什麼情況才應回復正常工作，最多人認為需要「連續14天沒有新增確診個案」才行，「代表組群」有43%，「自結組群」則有46%。

在應付疫情的整體表現上，特區政府所獲的評價輕微上升。在「代表組群」方面，有26%表示滿意，比上一次調查上升3個百分點；55%表示不滿，比上次下跌5個百分點。「自結組群」方面，有23%表示滿意，比上一次調查上升4個百分點；65%表示不滿，比上次下跌4個百分點。

鍾庭耀（高仲明攝）



學者：政府處理示威失民心 防疫如何做都會被批評

嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙分析，在處理疫情的評分上，可見市民對政府已沒之前那麼不滿，這可能和確診數字開始下跌、香港情況相對外地較不嚴重有關，令人覺得政府「都唔係話做得太差」。

不過袁瑋熙指出，現時仍有過半人不滿政府處理疫情表現，則來自社會對政府不信任。他提到，政府在去年反修例運動處理手法失民心，故有相當一部分的市民，無論政府如何做都會覺得做得不好，政府無論在疫情方面多努力都無法挽回失地。袁瑋熙指，政治問題終歸需要正視。