【拆局】駱惠寧提「激活法律」　建制料善用殖民地舊例補國安缺口

近日動作頻頻的中聯辦再發炮，主任駱惠寧趁「國家安全日」發表短片講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，在關鍵時刻會成為致命隱患，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不讓香港成為國家安全的風險口。」 有建制中人指，過往中央官員提及香港國安機制缺位，大多只提及要建立和完善法律制度，意下之意即為《基本法》23條立法，但眾所周知立法短時間內難以成事，屬姿態居多，惟今次駱惠寧首次提到要「激活法律」，相信是要求特區政府「善用」殖民地時期遺下的古老法例，把法律網愈織愈密，進一步強化執法力量。

駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片／法新社）

殖民地「煽動罪」出土告民主派

回歸23年，《基本法》第23條仍未立法，建制派不時提出以各種法例控告宣揚「港獨」人士，例如2017年大專院校接連有人張貼「港獨」標語，當時有人提出此舉可能觸犯《刑事罪行條例》第9及第10條的煽動意圖罪，即發表煽動文字，但政府未有採取法律行動。

有資深建制派指，政府一直擔心搬出殖民地舊法例，會被批評用「生鏽」法律作「政治檢控」，而且《刑事罪行條例》未經《公民權利及政治權利公約》測試，如現今標準來說，亦恐怕難以達標。

不過，近月情況明顯有變，早前警方引用《刑事罪行條例》「煽動意圖罪」拘捕中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼，涉及轉載警員個人資料，是香港回歸以來首次引用，該條例遠在1970年通過修訂，一直未有動用，塵封多年終於「出土」。警務處處長鄧炳強早前更透露，正考慮改以《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，控告年初發生的3宗爆炸品案被告，此條例在2002年立法以來，從未動用，可見港府已調整策略，翻箱倒櫃祭出「辣手」法例提控，修補23條未立法的國安缺口。

中西區區議會主席鄭麗琼是香港回歸後，首名遭控「煽動意圖罪」的人士。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，特區政府過去未有運用現存法例，去維護國家安全或打擊違法行為，特別是殖民地時期遺留下來的法例，政府或因擔心受批評而未有動用，包括《刑事罪行條例》第9條及第10條「煽動意圖罪」。

劉兆佳指，政府早前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，加上動用「煽動意圖罪」控告民主派人士，對中央而言，法例古舊不代表沒有法律效力，反而更應「激活」，加以善用，而且有關法律經全國人大常委會審查，在法律上站得住腳，一旦被本港法庭裁定違憲，中央亦可「被迫出手」修正。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（鄧倩螢攝）

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，不猜測駱惠寧的具體意思，他個人認為要解決香港目前困境，就要說服中央香港人有能力和決心維護國家安全。他指目前23條本地立法陷入惡性循環，立法相當困難，因此在維護國家安全層面，應積極引用現有法例，制止一些極端的行為，包括《刑事罪行條例》第9、10條，這與「激活法律」有相通之處。