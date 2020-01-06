【元旦遊行】指控警方臥底破壞商舖　警方去信毛孟靜斥罔顧事實

民陣日前發起元旦遊行，期間有銀行、商店遭破壞，立法會議員毛孟靜近日接受英國傳媒Sky News訪問時稱，遊行當日有兩名卧底警員搗亂商店，被示威人士揭發後立刻跑到警方防線，高叫「自己人」。 警方今日（6日）於Facebook發文，批評毛孟靜言論是罔顧事實、誤導及不負責任，對此強烈不滿，又指毛孟靜作為立法會議員，應與政府聯手止暴制亂。毛孟靜回應指，當日只是引述媒體報道。

警察今日（6日）於Facebook發文批評毛孟靜指控失實。（香港警察facebook截圖）

指毛孟靜曾任記者 卻發放假消息

警方信件署名為警察公共關係科總警司郭嘉銓，當中提到毛孟靜曾是受尊重和資深新聞工作者，理應緊記新聞道德守則，對她選擇在直播訪問中，發放明顯虛假的消息表示失望。

信件指，毛孟靜指控臥底警員的言論罔顧事實，誤導及不負責任，強調遊行當日已透過社交媒體和新聞稿，澄清警員並無破壞銀行，並於翌日（2日）的記者會重申沒有警員破壞商舖。

毛孟靜：引述媒體報道

毛孟靜回應指，她在訪問中有用上「疑似」等字眼，過程中無談及到商舖的名稱，事後亦無法在網上尋回有關訪問內容，而警方在信中並無引述她的訪問內容。她表示，元旦日有超過兩間新聞媒體報道事發經過，當中有市民提及到有涉嫌進行破壞的人士衝向警方方向，並聲稱是「自己人」。



對於警方呼籲她作為立法會議員，應與政府聯手止暴制亂，毛孟靜批評說法不當，強調行政立法應互相制衡，

毛孟靜。（資料圖片）

民陣曾稱有蒙面人破壞大廈

元旦遊行當日，主辦單位民間人權陣線引述有目擊者稱，兩名蒙面人破壞中國人壽大廈大堂玻璃後離開，其間行經防暴警時大叫「自己人」，防暴警並沒任何行動；而根據城大《城市廣播》，有在場示威者問：「你哋係咪手足？」對方未有回應。示威者再追問：「你哋係咪黑警？」對方隨即離開。