立法會選舉︳民主派新東擬限「6+1」出戰名單 　辦初選達共識

立法會選舉9月舉行，民主派積極為初選協調，其中新界東昨天（14日）召開協調會議，各路人馬均出席，席間極大部分持份者支持舉行初選，至於是舉辦具約束力初選或採取「雙軌」初選兼棄選方案，則有待商討。另外，與會者亦同意限制出選名單數目，料最多派出6至7隊參選，當中正思考派出「6+1」張名單出戰的可行性。

民間集會團隊召集人劉頴匡有出席協調會議。（資料圖片/盧翊銘攝）

初選兩項方案呼聲較高

綜合各方消息，昨天的協調會議至少有16組新界東持份者出席，包括民主黨、公民黨、新同盟、工黨、社民連、人民力量、區政聯盟、沙田區政、北區連線、將軍澳青年力量、將向天晴，及民間集會團隊召集人劉穎匡、「立場姐姐」何桂藍、「機場大叔」陳振哲、於區議會選舉落選的呂智恆和鄒家成等。

席會者大部分認同需要舉辦初選，不過初選形式則有需商討。據悉，目前有兩大方案呼聲較高，一是舉辦一個有約束力的初選，只容許勝出的6張或7張名單報名參選；二是「雙軌方案」，初選結果僅作參考性質，在正式選舉日前於民調排名在第7以外的參選人需棄選。據悉，各方都不拒絕兩項方案，不過較多小型政團支持雙軌方案，包括正考慮派名單出戰新界東的沙田區政，認為棄選機制可讓小政團或素人透過選舉論壇等宣傳「跑一跑」，若只舉辦有約束力初選，傳統大政黨會有明顯優勢。

限制出選名單數目亦成為共識，派出6隊新界東並無懸念，不過據悉有建議提出派「6+1」張名單出戰，力圖在新界東爭取7席，有與會者透露，有相關建議一直在民主派醞釀當中，認為除了透過初選定出出戰新界東的6張名單，亦可讓民調排名第7的名單參選，該張名單需在選舉日前，按民主派整體形勢和民調決定是否棄選，不過有關建議仍在討論當中，亦有人認為做法進取，因此未有定案。

將青力、將向天晴稱暫無意欲出選

有份出席協調會、由兩名西貢區議員組成的將軍澳青年力量發聲明指，將青力僅以「地區組織」身份出席會議，暫無意欲出選，又指在會內力爭公平機制，現階段沒有支持任何一位有意出選人士。同樣有兩名西貢區議員的將向天晴發聲明，指本組織只是以將軍澳「地區組織」身份出席相關會議了解有意參選人士的立場，暫無意欲出選，亦暫無支持任何有意參選人士。

至於原訂今天舉行的九龍西協調會議，據悉因疫情因素而延期至月底。

沙田區政正考慮派名單出戰新界東。