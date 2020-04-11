立法會選舉｜劉頴匡考慮參與初選：如DQ再現　會遭美國制裁

今年9月便是立法會選舉，民間集會團隊發言人劉頴匡今日（11日）聯同多名民主派沙田區議員擺設街站，收集市民對民主派初選方案意見。劉頴匡透露正考慮參與初選，認為當局如再度大手DQ候選人，會令美國制裁提早發生。

民間集會團隊發言人劉頴匡今日（11日）聯同多名民主派沙田區議員擺設街站，收集市民對民主派初選方案意見。他透露正考慮參與初選，認為當局如再度大手DQ候選人，會令美國制裁提早發生。（劉頴匡提供）

劉頴匡與丘文俊、陳兆陽、黃學禮等11名沙田區議會民主派議員擺設街站，派發傳單和發言宣傳初選。

劉頴匡透露，正考慮參與新界東初選機制，將會積極參與協調會議，希望促成一場百分百由選民投票決定、不傾斜大黨，而且能有效減少參選名單的初選，以免抗爭陣營名單過多，令親中派漁人得利。劉頴匡表示，初步與部分新界東持份者溝通過，對於達成協議感到樂觀。

被問到會否擔心遭選舉主任取消資格，劉坦言難以評估政府今年的紅線會訂在哪裡，故所有候選人都要有兩手準備，包括考慮組成名單出選時的策略。他又認為，今次選舉會受到美國等多國政府密切留意，若港府再大手DQ候選人，只會令制裁提早發生。

劉頴匡強調，今屆立法會選舉要以議席過半為目標，但抗爭陣營同時亦應對議席過半後的策略達成基本共識，包括否決財政預算案和其他法案，以迫使港府答應五大訴求，這樣才可以令議會過半有意義。