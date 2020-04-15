立法會選舉｜「3JT」落區派口罩　誰是最大得益者？

自由黨榮譽主席田北俊今天（15日）夥同前財政司司長曾俊華和民建聯創黨主席曾鈺成，以「3JT」組合到中環派發口罩，口罩包裝上印有「給香港一個希望 HOPE FOR HONG KONG」的字樣。「3JT」首次落區相當動哄，市民爭相與他們合照和自拍，亦惹來政圈耳語。有政圈中人指出，正積極考慮出戰港島區直選的袁彌昌與其中兩名「JT」甚有淵源，政治路線亦相近，料「3JT」的一舉一動對袁彌昌的選情甚為關鍵。

田北俊今天中午與曾俊華和曾鈺成到中環鬧市派發口罩，口罩包裝上印有「給香港一個希望 HOPE FOR HONG KONG」和「田北俊贈」的字樣，每包20個口罩，今天共派發了2千包口罩，共4萬個。

田北俊晚上在facebook以《三個JT夠晒數》為文發文，笑言：「知啦，唔可以多過四個人派口罩嘛。多謝兩個老友曾俊華同曾鈺成幫手」，又說：「今日喺中環派咗四萬個口罩」。田北俊又明言希望派夠三百萬個口罩，指「#香港最缺唔係口罩#香港最需要係希望」。

政圈中人對於「3JT」的舉動非常關鍵，更有人把焦點集中在沒有到場的袁彌昌。袁彌昌為田北俊新政治平台的人選，田早前曾透露，有意籌組平台薦人參選，目前正物色人選出戰，包括袁彌昌，袁亦承認曾與田北俊溝通，將積極考慮出戰港島直選，標榜「中間路線」，認為自己有力爭取至少4萬票。袁彌昌亦與曾俊華私交甚篤，他於2017年特首選舉期間，擔任曾俊華競選團隊一員，不無淵源。

至於另一「JT」曾鈺成，由於他仍背負民建聯的招牌，料不會公開為袁彌昌站台，但有政界人士笑言：「私底下會否為袁彌昌打通人際脈絡，就好難講，亦好難介定有或無。」

口罩包裝上印有「給香港一個希望 HOPE FOR HONG KONG」的字樣。