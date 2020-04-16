路透社引法官憂司法獨立受北京攻擊　陳文敏：法律界普遍存憂慮

《路透社》前日（14日）報道，不具名引述「3名香港最高級別法官」指，本港司法系統的獨立性「正受到北京領導層的攻擊」，是自1997年回歸以來對法治的最大威脅。終審法院首席法官馬道立昨（15日）發聲明，從未在任何時間遇到或感受到內地機關，以任何形式就香港司法獨立作出干預，強調司法獨立受《基本法》保障。 香港大學法律學院教授陳文敏今（16日）在商台節目《在晴朗的一天》中表示，無可否認三位法官的憂慮在法律界普遍存在。陳文敏認為，在過往一段時間，中方多次嘗試影響司法制度的運作，其中梁頌恆、游蕙禎的宣誓案中，人大匆匆通過釋法就是明顯例子。

陳文敏認為，在過往一段時間，中方多次嘗試影響司法制度的運作。（資料圖片）

對於兩辦早前發文批評立法會議員郭榮鏗拖延內會選主序程序，指他違反誓言，涉公職人員行為失當，事後特區政府及建制派否認是干預，認為是中央關心香港事務。陳文敏表示，兩辦文中以嚴厲措詞提及郭榮鏗涉刑事責任，若是關心的話，就是「相當奇怪的定義」。他又指，中央的心態是「事事都要管」，質疑每事發聲是否好事。

另外保安局局長李家超昨在「全民國家安全教育日」表明，港府會就基本法23條立法創造有利條件，又稱政府有責任維護國家安全，打擊本土恐怖主義的萌芽。陳文敏質疑，現時香港發生的罪案是否沒有現行法例可處理，一定需要另立法例。他又指，多年都問及「有否一個實例是出現國家安全問題但沒有條法例可處理」，至今仍未有人能夠清晰解答。