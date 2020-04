路透社引述3名資深法官：香港司法獨立正受北京衝擊　

路透社報道,以不具名形式引述「3名香港最高級別法官」指,本港司法系統的獨立性「正受到北京領導層的攻擊」,是自1997年回歸以來對法治的最大威脅。 特首辦接受《香港01》查詢表示,中央政府已一再表明會繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針,嚴格按照憲法和基本法辦事。而法治和司法獨立均得到基本法的憲制保障。

路透社引述接近終審法院首席法官馬道立(前右)的人稱,馬道立必須與中共官員抗衡,法治必須成為維護一黨統治工具的觀點。(資料圖片/李澤彤攝)

《路透社》的報道無披露有關法官姓名,僅稱是「3名香港最高級別法官」。該3人表示,獨立司法機構是香港自由的基石,「正在為生存而戰」,有跡象表明北京正試圖限制香港法院,「對核心憲法事務進行裁決的權力」。

報報引述「接近終審法院首席法官馬道立的人」稱,馬道立必須與中共官員抗衡(contend with Communist Party officials),抗衡他們「強加法治最終必須是維護一黨統治工具」的觀點(pushing Beijing's view that the rule of law ultimately must be a tool to preserve one-party rule)。

報道又指,3名接受採訪的法官表示,擔心北京會在法官人選上作出干預。其中一人稱,擔心北京正在失去耐性,嘗試尋找收緊的方法。這位不願透露姓名法官說,與資深內地法官交流時,知道對方一直想了解香港為何如此混亂,而且不愛國。

特首辦發言人接受《香港01》查詢表示,中央政府已一再表明會繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針,嚴格按照憲法和基本法辦事。發言人強調,基本法保留了歷史悠久並廣為國際商業社會熟悉的普通法制度,並讓特區享有獨立的司法權和終審權;法治和司法獨立均得到基本法的憲制保障。

對於北京干預法官人選的說法,發言人指基本法已訂明委任香港法院法官的規定。