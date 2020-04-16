郭榮鏗遭「兩辦」發炮　外交部駐港公署：權威表態天經地義

港澳辦及中聯辦日前突然發炮，點名批評公民黨郭榮鏗及「一些反對派」議員阻撓立法會內務委員會正常運作，一石激起千重浪，民主派紛紛反擊指「兩辦」干預香港內部事務，有損一國兩制。 外交部駐香港特區特派員公署網站16日發表聲明指，香港自回歸之日起，已重新納入國家治理體系，中央擁有對香港特區的全面管治權，包括對香港的高度自治權具有監督權力，港澳辦和香港中聯辦權威表態理所當然，天經地義。

中國外交部駐香港特區特派員公署網站16日發表聲明， 發言人甫開首即強調，國務院港澳辦和香港中聯辦就香港立法會問題權威表態屬理所當然，天經地義。（外交部駐港特派員公署網頁截圖））

中國外交部駐香港特區特派員公署網站16日發表聲明，稱「針對近日個別外國政客和媒體指責中央政府專責部門就香港特區立法會亂象答問、談話」，外交部駐港公署發言人發表講話予以堅決批駁。

發言人甫開首即強調，國務院港澳辦和香港中聯辦權威表態理所當然，天經地義。發言人指去年10月以來，「香港一些反對派議員為了謀取政治私利，濫用權力，惡意拉布」，導致香港特區立法會內務委員會虛耗空轉近半年，又批評「香港反對派肆無忌憚阻撓立法會正常運作，一意孤行干擾香港政治體制和管治的正常運行「，已經嚴重損害香港繁榮穩定和廣大港人的福祉，鐵證如山，不容抵賴，充分暴露其「為反對而反對」、「有破壞無建設」、為一已私利不惜搞「政治攬炒」的罪惡本質，必須予以強烈譴責。

發言人續指，香港自回歸之日起，就已重新納入國家治理體系。中央擁有對香港特區的全面管治權，既包括中央直接行使的權力，如特別行政區創制權、特區政府組織權、基本法制定修改解釋權、外交事務權、防務權等，也包括授權香港特區依法實行高度自治。中央對香港特區的高度自治權具有監督權力，以確保根據憲法和基本法確立的特別行政區制度得以全面準確貫徹實施。

「國務院港澳辦和香港中聯辦作為代表中央政府處理港澳事務的專責部門，對香港反對派政客騎劫立法會、癱瘓特區政府施政的倒行逆施表達嚴正立場，撥亂反正，依法維護香港的有效管治和繁榮穩定，維護廣大港人的根本福祉，責無旁貸、理所當然，講得好、講得及時、講得大快人心！」

對於民主派陣營批評中央干預香港內部事務，公署發言人說，「個別外國政客和媒體不反省、改正自己干預香港事務的錯誤」，不去認真學習、準確理解「一國兩制」方針和基本法，反而罔顧事實、顛倒黑白，明目張膽為反對派政客張目，甚至倒打一耙污蔑中央負責港澳事務專責部門，這才是赤裸裸的干預香港事務、破壞一國兩制！「再次暴露了他們內外勾結、賊喊捉賊的卑鄙伎倆和破壞香港繁榮穩定的險惡用心。但他們是不會得逞的！」

最後，發言人強調，香港是中國的香港，「我們堅定貫徹一國兩制方針和基本法，堅決反對任何外部勢力干預香港事務和中國內政。我們再次敦促有關外國政客和媒體立即停止干預香港事務。」