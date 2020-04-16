新冠肺炎｜港人滯留印度冀包機回港　毛孟靜、梁美芬同關注

新冠肺炎令全球交通停滯，一些滯留海外的港人，近月均希望政府可以安排包機回港。 立法會議員毛孟靜收到不少滯留印度的港人求助，而梁美芬則與多名滯留人士通話，了解對方的狀況。

毛孟靜：數十港人滯留佛教聖城 安排需時

毛孟靜表示，收到不少滯留印度的香港人求助，並已經轉介到相關群組。這批人士的代表下午與保安局及入境處官員開會，希望港府可作出相應安排。

毛孟靜在facebook展示部份求助資訊，表示印度延長「封城」措施20多日而感到絕望，現時估計有幾十名香港人滯留印度的佛教「聖地」菩提伽耶（Bodh Gaya），希望可以安排包機回港。

該求助人表示，原本預訂了3月26日的國泰航班回港，但由於印度政府「封關」而取消。後來再訂了5月2日的回港航班，亦因延長「封關」而再被取消。

毛孟靜表示，希望事情盡快了解，但由協商安排、統計港人地點及統籌各人到達指定機場，預計要花很多時間。

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梁美芬指當地排華 已轉介中國領事館

梁美芬則表示，現時有數百港人滯留印度，當地排華情緒高漲，有港人被趕出宿舍及被言語侮辱，面臨食物及口罩短缺等問題，當中有很多人有長期醫療需要，但因現時已無直航航班而滯留當地逾兩個月。

梁美芬說，與香港印度協會前主席毛漢通過電話之後，再與數名滯留印度的港人對話，了解當地情況。她將相關個案轉介中國領事館，並敦促港府協助安排包機，讓滯留印度的港人自費回港。

均為九龍西議員 南亞港人或成兩人「競技場」

立法會選舉將於9月舉行，毛孟靜和梁美芬均是九龍西議員。而九龍西包括長沙灣、深水埗、佐敦、尖沙咀等多個南亞裔人士聚居的區域，預計兩人在協助滯留印度港人回港方面，將會有一番較量。