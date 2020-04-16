馬道立澄清內地機構無干預司法獨立　律師會彭韻僖：歡迎澄清傳聞

《路透社》前日（14日）報道，以不具名形式引述「3名香港最高級別法官」指，本港司法系統的獨立性「正受到北京領導層的攻擊」，是自1997年回歸以來對法治的最大威脅。終審法院首席法官馬道立昨天（15日）發聲明，指自2010年擔任終審法院首席法官以來，終審法院首席法官從未在任何時間遇到或感受到內地機關，以任何形式就香港司法獨立（包括委任法官的事宜）作出干預，強調司法獨立受《基本法》保障，並是香港法治的重要一環。 律師會會長彭韻僖發聲明，表示歡迎終審法院首席法官馬道立發出聲明澄清傳聞，又指自1997年香港在《基本法》實施一國兩制以來，司法和法律制度一直運作良好。

馬道立（資料圖片／李澤彤攝）

彭韻僖表示，歡迎馬道立澄清了傳聞，她指在目前充滿挑戰的社會環境中，對香港建立多時的司法和法律制度有信心是非常重要。她指出，自1997年香港按《基本法》實施一國兩制以來，司法和法律制度一直運作良好。

彭韻僖表示，司法機構有時會因不適當的原因備受關注，她對此感可惜。她又指，作為法院人員，律師須無畏無懼確保法治、司法獨立、司法人員的尊嚴和專業不被削弱，並指香港的成功建基於公眾對建立多時的核心價值和制度的信心，「要保持這份信心，切忌捕風捉影。我們實在有責任捍衛大家珍而重之的制度及其聲譽。」