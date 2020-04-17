抗疫基金｜林卓廷批保就業計劃存漏洞 「老細加薪 員工放無薪假」

立法會財務委員會今(17日)審議政府提交涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金撥款申請。其中涉款810億元的「保就業」計劃再被質疑存有漏洞。民主黨議員林卓廷指有公司老闆同時是員工，可以為自己加薪，惟要求其他員工減薪或放無薪假。勞工及福利局局長羅致光回應指，如果政府審批申請時要成立制度，比對員工過去薪酬歷史等資料，「年底前相信做唔到。」

財委會今日召開會議審議第二輪1375億撥款。（梁鵬威攝）

林卓廷指，「保就業」計劃只對僱主設兩個條件，包括不准裁員以及全數資助須用在僱員身上，「依家有很多公司老細都係員工，在公司內有職位有人工，可不可以老細繼續出人工、加花紅，員工放無薪假?」

羅致光表示，為保障私隱，僱主向局方提交證明時會把僱員身份證資料和人名刪除，又指若局方要以僱員過去薪酬歷史資料比對未來薪酬，「這個制度的成立，在今年年底前相信做唔到。」

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公民黨陳淑莊不滿第二輪防疫抗疫基金撥款未有照顧開工不足員工及失業人士，她詢問政務司司長張建宗政府有否機會再推出第三輪抗疫基金，「1500億都受惠不到的人能否等到甘露降臨?」張建宗回應稱，如要等甘露降臨，最快方法要走出疫情困局，「你問我有無第三輪，應該務實啲，做咗第二輪先。」

民主黨鄺俊宇追問政府為何遲遲不願成立失業援助金，張建宗解釋指香港許多人從事自由業沒有交稅，當局不掌握其資料，又無中央公積金制度，因此有制肘，「坦白講，每次遇著這種情況我們都很困難」他指今次防疫抗疫基金撥款因為要快，如果重新搭建機制耗時八至十個月，形容「根本無意義」。

張建宗提到，政府早前委託僱員再培訓局推出「特別·愛增值」特別培訓課程，當中提供課程津貼5800元，可以助失業人士舒緩壓力。