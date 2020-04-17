稱一國兩制出現中年危機　陳弘毅：要尋回推動基本法初心

香港大學法律學院教授陳弘毅今日（17日）出席由香港中文大學法律學院舉辦的「香港基本法的起源」網上研討會時表示，去年的社會運動為「一國兩制」製造了危機，適逢今年是《基本法》起草三十周年，認為是一個好的時機重新回顧基本法的起源。 他指「一國兩制」現時出現「中年危機」，但仍然有機會重啟（reboot）及重新定位「一國兩制」，並認為需要審視過去20年，「邊啲未做得好」，尋回推動《基本法》初心。又認為如果忽略歷史，不會明白《基本法》的本意。

陳弘毅指「一國兩制」現時出現「中年危機」，但仍然有機會重啟及重新定位「一國兩制」。（資料圖片）

陳弘毅表示，80年代制定《基本法》時，起草委員會及諮詢委員會均有香港人代表，認為中央當時希望《基本法》得到正當性及公眾支持。認為中央當時的態度亦開放，惟起草的委員亦具備野心及過份樂觀，例如現時23條及行政長官及立法會雙普選的條文均未能夠實現。

他稱，起草《基本法》時的氛圍並不反對民主化，尤其當時以商界為首的保守派亦不反對，加上80年代的民主活動推動，令到《基本法》列入雙普選的條文。不過當時選舉只是剛剛引入，起草委員缺乏選舉經驗，不保證能否成功，所以偏向循序漸進的民主化時間表。

至於「一國兩制」的未來，陳弘毅認為如果「一國兩制」運行良好的話，「沒有原因2047後不能繼續」，但他認為問題是「誰決定『一國兩制』是否運行良好」，不過香港人有角色確保它運作暢順。