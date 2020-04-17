抗疫基金｜泛民擬提37A促政府派錢　郭偉强反對：妖言惑眾

立法會財委會今天（17日）召開會議，審議涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金，民主派不滿基金未能涵蓋多個行業和失業人士，擬再根據財務委員會會議程序37（A）條提出臨時動議，要求政府全民派錢，若臨時動議通過，財會需處理有關無約束力動議。 工聯會郭偉强發言時反對做法，稱透過基金全民派錢「幾好聽」，但抗疫基金將失去針對性，批評泛民做法是「妖言惑眾」，又稱若在今年2月審議首輪抗疫基金時，財委會通過泛民要求全民派錢1萬元的動議，所有抗疫基金的項目亦會自動取消。

政務司司長張建宗則表示，防疫基金不分顏色、實事求是，並無政治掛帥，強調只是為香港做事。（羅君豪攝）

郭偉强：香港沒有「民主派」

郭偉强在會議上發言，稱要在會議宣布「香港沒有『民主派』，只有『攬炒派』和『人肉（血）饅頭派』」。郭偉强提到，早前財委會審議首輪防疫抗疫基金時，泛民提出37A臨時動議，要求基金派700億元以全民派錢1萬元，他批評泛民當時「攬炒」和「騎劫」議員，稱若當天臨時動議獲得通過，所有抗疫基金項目都要自動取消。

郭偉强提到，有「反對派」稱要提出37A，要求透過防疫基金全民派兩萬元，他認為建議「聽落幾好聽」和人人有份，但他認為失去了抗疫基金的針對性和失去保就業的方向，若「反對派」將基金「一次過派晒」，就無法「保就業」，他批評泛民要求透過基金全民派錢是「妖言惑眾」，同時是謀取政治本錢和「攬炒」，又指泛民稱為民生而提修訂「好可笑」。

教育界議員葉建源反駁郭偉强，籲郭理智一點，他指財委會一次過批出1,375億元撥款是前所未見，因此議員需把關，希望撥款可用得其所，又指理解撥款會出現資源錯配的問題，因此泛民提出問題和意見，就是希望盡快減低資源錯誤的情況出現。

陳肇始（梁鵬威攝）

鄺俊宇斥警頻查黃店

民主黨鄺俊宇發言時指出，一些黃色食店在限聚令下屢次被針對，光榮冰室在15分鐘內被巡視兩次，基隆茶餐廳「晚晚榜上有名」，希望執法部門不要厚此薄彼。鄺又問及若餐廳違反限聚令會否無法申請基金補助。食衞局局長陳肇始指出，希望食店不要違規，強調會按指引違法，相關違規的資料在派發基金補助會作考慮。政務司司長張建宗則表示，防疫基金不分顏色、實事求是，並無政治掛帥，強調只是為香港做事。

民建聯不會支持任何臨時動議

民建聯陳克勤表示，今日已用了大半天的時間審議第二輪抗疫基金，做到「穩企業、保就業、安民心」是社會最大共識，解決市民之急。他指出，雖然當中亦有不足，包括65歲以上及失業人士等未有包括在內，但會以其他途徑跟進，並要求政府以基金3.0等措施補漏，但大前題下基金2.0可以解燃眉之急，支持通過今日的議案。陳克勤又指，民建聯不會提出或支持任何臨時動議，希望1375億元的撥款能盡快通過；若有泛民提出臨時動議，就是「假動議，真拉布」。

葛珮帆指，收到不少市民及中小微企反映，現時的狀況水深火熱，希望及早可得到支援，不同意議員用拉布手段拖延撥款對香港有利。她質疑，泛民拖慢政府行政，「反政府可以反得更有力」；又指泛民每次提出臨時動議，都是為了抹黑建制，故要先及早解釋反對泛民動議的原因。