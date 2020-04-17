公民黨反駁中聯辦聲明：令基本法22條規限形同虛設

中聯辦今（17日）發稿指中聯辦和港澳辦不受基本法22條規限，強調中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲。 公民黨反駁指中聯辦聲明建基於錯誤理據，是玩文字遊戲，指如果兩辦直接主管香港事務便不受限《基本法》第22條，「是否日後任何部門的事務與香港有關便代表可繞過第22條 ？」又批評中聯辦提出的理據缺乏客觀標準， 令《基本法》第22條形同虛設。

涂謹申認為，《議事規則》及《內務守則》只屬立法會的內部守則，並非《基本法》的附屬法例，部委就此作出干涉是過份及過界的行為，「徹頭徹尾干預特區自治」。（翟睿敏攝）

在聲明中被點名提及的郭榮鏗表示，很遺憾 《基本法》第22條被中聯辦撕破，指該條文的訂立有其歷史原因，因港人不希望中央部門對香港內部事務指指點點。強調中聯辦聲明不會影響他主持內務委員會，「聲明說我違反議事規則，到底違反哪一條、哪一章、哪一節？我到今天都未聽到。」反問是否立法會議員反對香港政府任何提案都會變成不尊重國家利益。

陳淑莊表示，兩辦肆意批評恐嚇立法會議員要他們「埋單」，徹底踐踏「一國兩制」，將22條自行釋法，種種指控不單在警告郭榮鏗，亦是在警告民主派，甚至香港市民。

民主黨涂謹申指，特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊為兩辦辯護，稱為內會發聲是表達關心，惟今日再作的表態明顯已跌入干涉的範圍，對郭榮鏗作出明確的指控。涂謹申認為，《議事規則》及《內務守則》只屬立法會的內部守則，並非《基本法》的附屬法例，部委就此作出干涉是過份及過界的行為，「徹頭徹尾干預特區自治」。