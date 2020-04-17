立法會內會續未選出主席　郭榮鏗批兩辦說三道四：想恐嚇我，慳啲

立法會內務委員會今日（17日）舉行第15次會議，仍未能選出正副主席。日前被港澳辦及中聯辦發聲明譴責，負責主席選舉程序的公民黨議員郭榮鏗，涉嫌干犯公職人員失當，建制派今日在會議上連番炮轟郭榮鏗無權主持會議，要求他將位置歸還內會主席李慧琼。民主派就質疑建制過去多個月未有聲張，兩辦就事件發聲才紛紛表態。 郭榮鏗在會上表示，在議會外以聲明及譴責說三道四的人，不會對他如何主持會議有半點影響，「想做任何嘢恐嚇我，我可以同你講，慳啲」。

立法會內務委員會今日（17日）舉行第15次會議，仍未能選出正副主席。（梁鵬威攝）

內會今日處理公民黨楊岳橋、民建聯李慧琼及建制派「班長」廖長江的信件，民建聯蔣麗芸提出郭榮鏗只能負責處理選舉程序，而3封信函有關內會運作，郭榮鏗無權主持有關討論。郭榮鏗隨後對蔣麗芸作出第一次警告，引起建制嘩然，民建聯陳恒鑌更高呼「波哥（財會主席陳健波）陣間要學下」。

同屬民建聯的葛珮帆指出，3封信函的抬頭是內會主席李慧琼，郭榮鏗不應處理，斥責郭無規無矩，「公民黨係咪以為無恥就無敵」；陳恒鑌就質疑郭榮鏗有干犯公職人員行為失當罪的嫌疑，理應避席。其後，工聯會陸頌雄指控郭「扮無辜」，多次表明自己只是給予充分時間讓議員暢所欲言，但又在記者會上聲言要阻擋《國歌法》通過，用規程包裝及隱藏其政治目的，誠信有虧。



郭榮鏗指李慧琼身為內會主席候選人寫信要求其他人就她參選的選舉提意見，存在角色衝突。（梁鵬威攝）

譚文豪：兩辦聲明「激活」建制派

楊岳橋就反問建制是否過去多個月「發緊夢」，兩辦就內會發言後才紛紛「開金口」；同黨的譚文豪引述中聯辦主任駱惠寧提到要激活法律，但就激活了保皇黨，指出郭榮鏗過去亦有處理寫給李慧琼的信件，建制派當時沒有異議，更有參與討論。就李慧琼以主席身分向全體議員發信，邀請議員向她反映意見和建議，譚文豪質疑對方作為主席候選人，有利益衝突之嫌。工黨張超雄重提周浩鼎涉私通前特首梁振英一事，斥責對方最沒有資格罵人無恥；對於建制指責郭榮鏗「霸住個位」，他批評建制中「好多人霸住個位10幾年，0票當選」。

會議期間，工聯會郭偉強一度手持示威牌走到主席台，其後自行返回座位。公民黨陳淑莊發言期間，郭榮鏗請工聯會麥美娟不要在位上叫囂，陳淑莊即稱「警告你都廢事啦，廢事你又用粗口問候人」，麥美娟反駁叫對方小心身體，陳則斥責其言論涉嫌歧視曾患病的人，違反歧視條例。



葛珮帆指出，3封信函的抬頭是內會主席李慧琼，郭榮鏗不應處理，斥責郭無規無矩。（梁鵬威攝）

郭榮鏗：中央出聲明羅織莫須有罪名

郭榮鏗會後表示，對於有議員多次在座位叫囂及衝出主席台感遺憾，又指他今天沒有驅逐任何議員離開會議室，因有關決定應留到最後，不欲阻礙其他議員發言時間。

郭榮鏗稱，仍然相信香港是有規有矩的地方，「不是一個人說鐵證如山不容抵賴，或者中央出聲明羅織莫須有的罪名，便可影響香港人選出的議員守護議會。」指立法會的事應由立法會自行處理，重申中央轄下任何部門都不應干預立法會內務事務警告，勿以為發聲明或恐嚇DQ民主派議便可影響他們的決心。

郭榮鏗指李慧琼身為內會主席候選人寫信要求其他人就她參選的選舉提意見，存在角色衝突，做法奇怪。他重申，若然有人認為他干犯刑事罪行應該提出證據，否則只有謾罵的指控對事件完全無幫助，「疫情中需要通過的附屬法例都是即時生效，財委會亦正在審議抗疫基金。」呼籲特區政府若然想解決問題，不應借中央出手，要虛心聆聽會上議員發言，可以從中找到出路。

郭榮鏗會後表示，對於有議員多次在座位叫囂及衝出主席台感遺憾。（梁鵬威攝）

楊岳橋就反問建制是否過去多個月「發緊夢」，兩辦就內會發言後才紛紛「開金口」。（梁鵬威攝）

張建宗今日（17日）開腔批評，內會選主席已延誤已久，導致內會無法運作，希望今日的會議能有所突破，形容內會是立法會「重要的齒輪」，停擺會令很多重要的經濟民生議程無法推進，影響香港整個發展，呼籲議員要以大局為重。被問到若內會今日情況繼續，政府會否有進一步的行動，張建宗稱現在的狀況是絕對不能夠接受，希望議員可以「向前走」。