多名泛民被捕涉三次大型集會　為何岑子杰未在名單中

警方今日大舉展開拘捕，多名民主派人士均因去年的非法集結而被拘捕。被捕原因疑追溯至去年8.18、10月1日及20日的非法集會遭拘捕。 其中去年10月1日的集會，民陣事前曾向警方申請許可，但遭發出「反對通知書」，李卓人等人遂呼籲市民自行參與集會。該天示威「遍地開花」，一名學生反修例運動首次有示威者中實彈。 有份發起8月18日集會的民陣召集人岑子杰，則尚未被補。岑子杰接受《香港01》查詢時，直言「我未被捕啫，唔係唔會被捕」。根據民陣數字，三次遊行先後約有170萬、10多萬及35萬人參與，共涉215萬人次。

▼8.18民陣「流水式」集會▼

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今次捲入搜捕行動的三場非法集會，包括「8.18」180萬人上街遊行、「10.1」遊行以及「10.20」三場示威。回顧該三天的集會，民陣均曾向警方申請遊行許可，惟全不得要領。其中10月20日，是自8月18日民陣遊行被拒以來，警方第五次拒絕民陣遊行申請。

「8.18」遊行，民陣宣布共有170萬人於銅鑼灣、天后及維園一帶集會。當天集會趨向和平，警方未有出動防暴警察進行任何戒備以至驅散行動，政府回應亦較為溫和，當晚發新聞稿，表示多條主要幹道被示威者佔用，對駕駛人士造成不便。而中共中央機關報旗下的《環球時報》，更在集會翌日早上發表社評，形容是「多個星期的暴力示威活動之後」，首次出現的「暴力退潮」。

然而其後示威逐步升級，「10.1」更出現了首宗示威者中彈個案，15歲中學生曾志健一度命危。10月1日遊行警方發出通知書反對後，岑子杰表示民陣不會呼籲港人做違法的事，其後，前立法會議員工黨李卓人、民主黨何俊仁、社民連梁國雄，以及陳皓桓宣布會以個人身分，承接民陣原本遊行路線，並表示此舉是公民抗命的表現，清楚法律後果。最終，四人今日先後被拘，而岑子杰則未有於今日行動中被捕。

而「10.20」的遊行焦點，則落在警方動用水炮車驅趕群眾，期間將尖沙咀清真寺「染藍」，示威者則繼續在多區進行示威，以設置路障、投擲汽油彈、在馬路縱火等方式對抗警察，並破壞中資商鋪及銀行。

警方今日大舉展開拘捕，多名民主派人士均因去年的非法集結而被拘捕。

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岑子杰尚未被捕：不排除警方會再有行動

而有份發起8月18日集會的民陣召集人岑子杰，則尚未被補。岑子杰接受《香港01》查詢時，表示暫未知被捕人士所涉罪名，要待他們離開警署後從口供分析，又直言「我未被捕啫，唔係唔會被捕」。

據了解，岑子杰已入紙申請2020年7月1日遊行，暫時未收到警方通知召開第一次會議，被問及會否擔心組織遊行後被「秋後算帳」，岑子杰形容「欲加之罪，何患無辭」，認為現階段毋須太恐懼，仍然會盡自己所能，即使政府以強硬態度處理集會人士，仍然相信遊行人士會繼續發聲。

▼岑子杰暫未被捕，今日在長沙灣警署外抗議▼

▼10.1遊行▼