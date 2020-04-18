多名泛民被捕　 公民黨批港府：抗疫為名　政治鬥爭為實

十多名民主派人士今日（18日）先後被捕，包括公民黨吳靄儀、社民連秘書長吳文遠、工黨李卓人等，被指涉嫌組織及參與去年8月18日﹑10月1日及10月20日三次反修例遊行。 公民黨發表聲明，批評港府一方面呼籲市民團結抗疫，另一方面又再對異見人士進行大抓捕、分化社會，完全突顯了政權的虛偽，更讓人看清今日的當權者「只是抗疫為名，政治鬥爭為實」。公民黨又指出，結合近日港澳辦及中聯辦的對泛民議員的譴責聲明，「中共赤裸裸摧毀『一國兩制』的居心已昭然若揭」。

公民黨表示，面對港府及中央多方面打壓亦不會退縮，繼續迫使政府落實「五大訴求」。公民黨同時警告，中央及特區的所作所為，國際社會必然看在眼裏，進一步損害香港的國際形象。而更多的政治打壓，只會引來更多反抗，追求民主自由法治平等的香港人，一定會抗爭到底。

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胡志偉批行動為「國家機器意志的延伸」

民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森及何俊仁等同樣被捕，現任主席胡志偉批評，「23條未立、大搜捕先行」，中共和林鄭政權清算不同政見人士行動的意圖昭然若揭，強調民主黨會繼續追求公義，「在法西斯政權面前」不會退縮。胡志偉指出，自反送中運動以來中共已全面收緊對港政策，包括為23條立法造勢、指控民主派議員涉嫌公職人員失當、縱容兩辦干預香港內部事務、曲解《基本法》，以及月來的連番大搜捕行動，均是都是「中共極左路線的體現」，目的是打擊港人追求自由民主的意志，以加強對港管治。

胡志偉指，今日警方的行動是「國家機器意志的延伸」，不惜將香港淪為警察城市。他相信，中共寧願撕破「一國兩制」對香港的保障，也要對爭取民主自由的聲音打壓到底。