李卓人涉非法集結被捕後保釋　吳文遠仍被扣押

警方今日（18日）高調拘捕14名泛民主派人士，警方指工黨李卓人、社民連秘書長吳文遠涉嫌「組織及參與未經批准的集結」被捕，涉及去年8月18日港島集會及去年10月1日港島遊行兩宗案件，李卓人下午到長沙灣警署落口供，傍晚近6時獲准以2,000元保釋，吳文遠則仍然被警方扣押，現時仍然被扣押。

據了解，李卓人一共被控4條罪名，包括兩項涉嫌「組織未經批准集結」及兩項涉嫌「參與未經批准集結」，涉及去年8月18日由民陣主辦的維園流水式集會，以及去年10月1日港島區遊行，警方指李卓人等十多名泛民人士，在沒有合理辯解或權限下，明知而組織及參與違法活動，將於5月18日在東區法院提堂。

李卓人獲保釋後於警署門外見記者，認為應先公審警方及律政司剝奪市民集會遊行的權利，又批評警方舉動違憲、不合理。被問及對官司有沒有信心，李卓人指案件對香港法律制度是一個重大挑戰，但自己對法治仍然有信心，呼籲市民不要被警方的強硬態度嚇怕，繼續為民主自由發聲。

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李卓人：中央正步署23條立法 市民應團結對抗

對於兩辦近日的聲明，李卓人認為中央正一步一步收緊港人自由，打壓議員論政權力，下一步將會是成立23條，擔心政府甚至會以《基本法》附件3，將《國安法》引入香港，着市民要有心理準備面對中央政府的強硬手段，勇敢發聲，行使港人應有的權利，團結對抗。