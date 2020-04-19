羅致光：保就業計劃是現有制度下最佳方案　盼社會為綜援去污名化

立法會昨天（18日）通過第二輪防疫抗疫基金，其中將綜援資產上限放寬一倍，為期半年。勞工及福利局局長羅致光今天（19日）在港台節目《給香港的信》中表示，估計有4萬個家庭能夠受惠於綜援新措施，不過他指過去社會把綜援污名化，認為是時候把綜援制度「去污名化」。

政府推出總值1,345億元的第二輪防疫抗疫基金。（資料圖片/余俊亮攝）

羅致光表示，新冠肺炎疫情影響香港社會生活和經濟活動，目前疫情發展難以估計，兩個月前曾擔心疫情在香港大流行，但現在疫情爆發的程度並不如兩個月前的想像。

羅致光指，現時最重要是讓社會和經濟復甦，特別解決失業問題。羅致光指出，上年後半年失業率已開始上升，現時失業率上升令人感到憂慮，因此政府提出第二輪防疫抗疫基金，其中要推出800億元保就業計劃，向僱主提供有時限性的財政支援，申請補助的僱主需要確保不解僱員工。他認為，保就業計劃雖未能涵蓋所有僱員，但已經是現有制度下，能夠盡快支援僱主和僱員的最好方案。

他又提到，基金亦放寬了綜援資格，估計有4萬個家庭能夠受惠於綜援新措施，不過他指過去社會把綜援污名化，認為是時候把綜援制度「去污名化」，他指綜援是社會安全網，在此艱難時刻，安全網需發揮這種功能。