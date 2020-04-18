港府：中聯辦按22條設立　獲授權代中央就港事務行使監督權

中聯辦昨日（17日）發稿指中聯辦和港澳辦不受《基本法》22條規限，強調中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲。公民黨反駁指中聯辦將22條自行釋法，質疑日後任何部門的事務與香港有關便代表可繞過22條，令《基本法》規限形同虛設。

港府發言人今日（18日）回應傳媒查詢時表示，中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第22條第設立的三個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。因此，兩辦就內會仍未選出主席表達關注和提出意見，無論從憲制、管治和操作層面來說都是理所當然，完全符合在「一國兩制」下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務。