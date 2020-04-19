港府深夜修訂　不再指中聯辦由中央按《基本法》第22條第2款成立

中聯辦地位問題近日引起討論，港府周六晚（18日）近7時發表「政府回應傳媒就兩辦言論查詢」新聞稱，指「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」、「中聯辦及其人員均須按照《基本法》第二十二條第三款遵守香港特別行政區的法律」。 不過深夜約11時半，當局出新聞稿修訂版本，刪去「根據《基本法》第二十二條」相關條文，改為「中聯辦是中央政府在香港特别行政區設立的三個機構之一」及「中聯辦及其人員均須遵守《基本法》及香港特別行政區法律」，即中聯辦並非根據港府今日（19日）凌晨再出補充，除了重申中聯辦並非《基本法》第二十二條第二款所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，也指外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國人民解放軍駐香港部隊，也非第二十二條之下的機構。

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「兩辦」發炮轟反對派被指違《基本法》22條

港澳辦、中聯辦上周一（13日）發炮，狠批一些反對派議員為了謀取政治私利，罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，認為這種行為無異於「政治攬炒」，又批評其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當，對此予以強烈譴責。

不過被指有違根據《基本法》第二十二條第一款，即「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。中聯辦周五（17日）發稿指中聯辦和港澳辦不受該條例規限，強調中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲。

政府於晚上6時52分回應的版本

政府回應傳媒就兩辦言論查詢

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就國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）近日關於立法會內務委員會運作的言論，特區政府發言人今日（四月十八日）回應傳媒查詢時表示：



「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。 」



「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。」



「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。」



「因此，立法會內務委員會經過半年達十五次會議仍未能選出主席，港澳辦和中聯辦對此表達關注和提出意見，無論從憲制、管治和操作層面來說都是理所當然，完全符合在『一國兩制』下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務。」



「一如中央各部門、各省、自治區、直轄市在香港特別行政區設立的機構，中聯辦及其人員均須按照《基本法》第二十二條第三款遵守香港特別行政區的法律。 」

政府於晚上11時36分修訂的版本

政府回應傳媒就兩辦言論查詢（修訂）

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下稿取代今日（四月十八日）晚上六時五十二分發出的新聞稿（稿號：GIS2020041800621）。



原文第四段的「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」應為「中聯辦是中央政府在香港特别行政區設立的三個機構之一」；原文第六段應為「中聯辦及其人員均須遵守《基本法》及香港特別行政區法律」。



全文為：



政府回應傳媒就兩辦言論查詢

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就國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）近日關於立法會內務委員會運作的言論，特區政府發言人今日（四月十八日）回應傳媒查詢時表示：



「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。 」



「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。」



「中聯辦是中央政府在香港特别行政區設立的三個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。」



「因此，立法會內務委員會經過半年達十五次會議仍未能選出主席，港澳辦和中聯辦對此表達關注和提出意見，無論從憲制、管治和操作層面來說都是理所當然，完全符合在『一國兩制』下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務。」



「中聯辦及其人員均須遵守《基本法》及香港特別行政區法律。」