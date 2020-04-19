港澳辦、中聯辦日前就立法會內會停擺高調表態，引起關注及討論其憲制地位問題，民主派批評「兩辦」違反《基本法》第二十二條（不得干預香港事務），甚至連港府昨晚新聞稿最初也稱「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」，至深夜才修訂刪去「根據《基本法》第二十二條第二款」的句語，及至凌晨第三度出稿直指中聯辦並非《基本法》第22條第2款所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。究竟中聯辦是否按《基本法》第二十二條成立？ 《香港01》翻查文件，根據政制事務局於1999年6月向立法會提交的文件，清楚提到中聯辦前身的新華社香港分社背景，稱「新華社一直作為中央人民政府的派出機構在港履行有關職責，香港回歸後，新華社香港分社作為中央人民政府授權的工作機構繼續存在」。而新華社於2000年易名為中聯辦，此與中聯辦並非按《基本法》第22條第二款成立的說法脗合。

根據政務事務局於1999年6月向立法會提交的文件，提及中聯辦前身的新華社香港分社背景，稱：「新華社一直作為中央人民政府的派出機構在港履行有關職責，香港回歸後，新華社香港分社作為中央人民政府授權的工作機構繼續存在」。



根據政務事務局於1999年6月向立法會司法及法律事務委員會提交的文件，談及有關中央駐港機構設立的機制，當中提到中央駐港機構有三個，分別是外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國人民解放軍駐香港部隊（香港駐軍）及新華社香港分社。

文件又特別提到「新華社香港分社，在香港成立已超 過五十多年，它一直作為中央人民政府的派出機構在港履行有關職責。 香港回歸後，新華社香港分社作為中央人民政府授權的工作機構繼續存在」，又強調新華社香港分社不存在需徵得特區政府同意設立的問題，與中聯辦並非按《基本法》第22條第2款成立的說法脗合。

另外，政務事務局於2007年1月提交立法會政制事務委員會文件，提及新華社於2000年易名為中聯辦，以充分反映其在香港根據中央政府授權而履行的職務，而文件特意附上一份2000年1月21日的政府憲報，指中央人民政府於香港特別行政區設立的機構包括中聯辦。

不過，港府在往後日子的說法卻出現「偏離」。例如2017年立法會質詢環節，時任立法會議員范國威問及政制及內地事務局有關中聯辦在香港營運書店的事，政制及內地事務局局長聶德權當時指，《基本法》第22條適用於中聯辦，曾說：「我們亦相信中聯辦會一如既往根據基本法第二十二條訂明，遵守香港特別行政區的法律。」有關說法明顯與港府最初說法有別，亦因此加深外界認為中聯辦與《基本法》第二十二條有關的印象。

政府1999年文件：中聯辦前身新華社為中央授權機構 非按22條成立。