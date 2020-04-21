【立法會選舉】謝偉俊加盟田北俊新平台任顧問　行中間路線戰九東

立法會選舉9月舉行，在肺炎疫情及社會運動雙重夾擊下，戰況空前激烈，除建制、泛民對壘外，「中間派」亦計劃殺出新血路，其中由自由黨榮譽主席田北俊牽頭的新平台，近月正積極「招兵買馬」，最近更覓得具份量人士加盟。 一向與自由黨關係友好的立法會議員謝偉俊，已答應田少出任新平台的法律顧問，計劃中間路線身份出戰九龍東直選，他本周五將首度與田少落區派口罩。

田北俊正籌組新平台，支持走中間路線的年輕人參選立法會。（資料圖片）

暫無意轉戰「超區」

經歷去年反修例運動，社會陷入嚴重兩極化，田北俊近月提出成立主打中間路線的新平台，吸納「淺黃」、「淺藍」選票，力銷「給香港一個希望」的理念。人選方面，新平台有意派出3人出戰地區直選，其中新民黨前政策總裁、立法會議員容海恩丈夫袁彌昌料出戰港島；被形為沙中線醜聞「吹哨人」的中科興業董事總經理潘焯鴻，則有意參選九龍西。

九龍東方面，現任議員謝偉俊已答允擔任新平台的法律顧問，他接受《香港01》查詢時表示，一向與自由黨友好，亦認同田少提倡的「香港仔」精神，雙方可在不同層面合作。身兼灣仔區議員的謝偉俊，有資格代表建制派出戰「超區」，但他說目前傾向留在九龍東，本周五將首次夥拍田少到觀塘中產區派防疫用品。

謝偉俊。（資料圖片）

仍以「獨立」身份出戰

不過，謝偉俊稱他若報名競逐連任，仍會以「獨立」身份出戰，因自己一向較獨斷獨行，想保留彈性。不時被形容為「西環契仔」的謝偉俊，早前接受訪問時自稱「中間派」，又自言適合出任立法會主席，今次加盟田少平台，是否想洗脫「契仔」稱號？

謝偉俊笑言，即使自己是「契仔」，也只是「西環壞契仔」，強調今次不是「洗底」，只覺得社會太過撕裂沒有好處。