郭榮鏗：DQ已寫在牆上　倘因民主被DQ是一生光榮

港澳辦今日（21日）連發三稿炮轟內會選舉主持、公民黨法律界議員郭榮鏗，其中批評郭榮鏗主持內會的行為，是「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為、涉嫌公職人員行為失當」，質疑他是否擁護《基本法》，更引述2016年人大就《基本法》104條的釋法內容，指「立法會議員如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任」。 郭榮鏗今天下午由民主派陪同召開記者會，他坦言中央已把DQ他的字寫在牆上，又揚言若因香港人爭取民主自由而被DQ，是其一生光榮，不會有任何遺憾。

郭榮鏗以英文發言時說，中央要DQ他很容易，也相信很快發生，其前黨友、香港本土毛孟靜聞言落淚。（歐嘉樂攝）

郭榮鏗在記者會上以中、英文發表感言，他說，過去幾星期所發生的事，香港人看得非常清楚，就是中央落實「白皮書」所講的全面管治權，將「一國兩制」徹底打破。郭榮鏗說，若立法會議員按《議事規則》行使議員職務、反對政府提交的法例也會違反誓言，這不再是《基本法》所講的立法會，而是變了人大的立法會。

郭榮鏗直言：「（中央）要DQ我嘅字已寫喺牆上，如果可以為香港人爭取民主、自由而被DQ，呢個係我一生嘅光榮，唔會有遺撼。」郭榮鏗續說，他是一個基督徒，神安排他在一個地方做事，他必定會把事情「做好」、「做啱」和「做到最後一秒鐘」，不會放棄。

郭榮鏗說，港人是香港人最後一道防線，籲港人不要放棄，若港人放棄，「我哋就會輸」，又說：「香港人加油」。郭榮鏗以英文發言時說，中央要DQ他很容易，也相信很快發生，其前黨友、香港本土毛孟靜聞言落淚，郭榮鏗搭着毛的膊頭以表安慰。

郭榮鏗表示，若要解決內會情況，並非要中央出手，而是要靠議員的集體意志，但很清楚中央不會聆聽其意見。

《港人講地》記者在記者會尾聲時問到郭榮鏗會被道歉，資訊科技界議員莫乃光罕有地「發火」，怒斥：「點解你仲要做啲咁嘅嘢，你係咪香港人，搵食都唔駛咁！」