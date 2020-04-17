「兩辦」發炮郭榮鏗　鄭若驊：中央有權亦有責任對香港事務提意見

《路透社》早前報道，不具名引述「三名香港最高級別法官」指，本港司法系統的獨立性「正受到北京領導層的攻擊」。期後終審法院首席法官馬道立發聲明，指自從他任位以來，終審法院首席法官從未在任何時候遇到或感受到內地機關，以任何形式就香港司法獨立作出干預。 律政司司長鄭若驊今（17日）出席立法會時回應事件，指媒體發出文章後，馬道立已經發聲明，強調任何人都不應就沒有事實根據的事情作揣測，相信負責任的媒體作出報道前會確認事實，而專業人士發表意見亦須基於事實。 鄭若驊又提到，港澳辦及中聯辦日前批評，主持立法會內會會議的公民黨郭榮鏗涉嫌公職人員行為失當一事，指中央有權亦有責任對香港事務提意見。

鄭若驊指中央有權亦有責任對香港事務提意見。(梁鵬威攝)

本港司法獨立受基本法保障

她重申，《基本法》有健全機制保障香港司法獨立，透過獨立委員會委任法官，不會因為政治立場而作出任免，法院亦會公開透明進行審訊。「律政司與法律界應該好清晰知道司法獨立是我們的基石，一定不可隨便被人誤導去說一些話。」

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。（資料圖片）

鄭若驊：中央有權亦有責任對香港事務提意見

對於港澳辦和中聯辦譴責主持立法會內務委員會主席選舉的公民黨議員郭榮鏗「濫權」一事，鄭若華強調香港是中國的特別行政區，雖然在某些事務上享有高度自治，但不代表中央會放棄執行其於一國兩制下的某些權利，因此當兩辦發出意見時大家毋須過分報導，指中央有權亦有責任對香港事務提意見，「反之而言，有些人向外國建議制裁香港，我反而覺得這更加應該關注。」

拒回應會否向郭榮鏗提檢控

她認為，假如有外國透過定立法律或提交報告影響香港施政，是赤裸裸干預香港，強調干涉中國內政是違反國際法律及慣例的做法。鄭若驊拒絕回應會否檢控主持內務委員會的公民黨郭榮鏗公職人員行為失當罪。