【拆局】北京發最後通牒　郭榮鏗被「DQ」僅一步之遙

繼上周發稿批評民主派在立法會內會拉布後，國務院港澳辦今日（21日）一口氣連出三稿，其中一篇點名炮轟公民黨郭榮鏗「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當」，質疑他是否擁護《基本法》，更引述2016年人大常委會就《基本法》104條的釋法內容，指「立法會議員如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任」。 港澳辦今次新聞稿火力比上周更猛烈、更直接、更高調，猶如一道「最後通牒」，有建制中人預料，若郭榮鏗仍不肯「收手」，讓內會運作回復正常，中央不會再等候立法會「自我糾正」，很大機會要求港府出手入稟法庭「DQ」郭榮鏗。

郭榮鏗形容被「DQ」寫在牆上。（歐嘉樂攝）

批敵視《國歌法》 嚴重程度不僅純粹拉布

港澳系統經過大換班後，港澳辦、中聯辦近日頻頻出招，上周一（13日）破天荒公開批評立法會內會停擺，但被質疑違反《基本法》第22條，連日來社會就中聯辦法律地位問題爭拗不斷，京官抨擊的「攬炒論」被模糊了焦點，而上周五（17日）的內會仍無法選出主席。

事隔一星期，港澳辦今日再出稿炮轟民主派拉布，與上次不同的是，港澳辦今次直接點名批評郭榮鏗，直指郭「違背誓言、涉嫌公職人員行為失當，可謂事實清楚，鐵證如山」。值得注意的是，港澳辦聲明特別提到郭榮鏗拉布，是為了阻止《國歌法》通過，質疑他敵視《國歌法》，並非真實擁護《基本法》及效忠特區，嚴重程度不止是純粹拉布，而是「不認同一國」，對中央而言，或許已成為「DQ」的「理據」。

郭榮鏗主持內會選主席程序，近日成為政治風眼。（資料圖片）

建制人士：北京轉換做事方式 敢於硬碰

有建制中人指，港澳辦上周發聲批評內會情況，是「第一次警告」，惟民主派仍寸步不讓，似乎認為中央只是「擺姿態」，但觀乎過去一星期「兩辦」頻頻出招，強調對香港事務有監督權，這反映中央已轉換做事方式，敢於硬碰，「DQ」郭榮鏗已非紙上談兵。

特首林鄭月娥日前被問到會否入稟追究郭榮鏗，她僅稱應由立法會「自我糾正」或由律政司自行決定，但若立法會不能「撥亂反正」，是否應由政府出手？民建聯立法會議員周浩鼎今日即提出，按照《基本法》104條，已有足夠理據入稟「DQ」郭榮鏗的議員資格，要求政府盡快行動。

民主派議員朱凱廸形容，港澳辦今次新聞稿可說是對郭榮鏗和整個主流民主派的「最後通牒」，若本周五內會仍未選出主席，郭榮鏗將會代表整個民主派被「祭旗」，失去議席之餘，還可能被刑事檢控。他認為，北京過去一直將主流民主派視為次要敵人，集中火力對付主張「港獨」、自決等人物，但自去年反修例運動後，北京知道溫和民主派已經不可統戰，事到如今，民主派亦只能「背水一戰」。

有建制派議員認為，本屆任期只剩下幾個月，即使未得趕及「DQ」，郭榮鏗報名連任亦不一定能入閘，中文大學政治與行政學系副教授馬嶽提議郭榮鏗準備「Plan B」人選，並非杞人憂天。