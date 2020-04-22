曾稱內部事務不需中聯辦操心　林鄭：說法無矛盾　兩辦有監督權

國務院港澳辦日前先後發炮批評民主派在立法會內會拉布，昨日港澳辦（21日）更連發三稿批評內會主持郭榮鏗涉違立法會宣誓誓言，強調中央對特區有監督權，以及警方上周六拘捕民主派人士的行動。 特首林鄭月娥在2017年上任時曾說，「屬於香港內部、自己高度自治的事務應該由特區政府管治團隊和公務員負責，不需要中聯辦的朋友操心」。她昨日（21日）出席行會前則指，港澳辦和中聯辦是代表中央在香港的機構，有權有責去監督基本法的落實。 對於是否其立場有變，林鄭今日（22日）在記者會上強調，兩說法並無矛盾，強調是近日有人挑戰代表中央政府在港機構，屬於更高層次及宏觀的議題。她指，港澳辦及中聯辦在憲制、管治及操作方面有發言及監督權力，但並非指日常事務，批評「外界有人誤導」。

林鄭指，近日有人挑戰代表中央政府在港機構，是屬於更高層次及宏觀的議題。她指，港澳辦及中聯辦在憲制、管治及操作方面有發言及監督權力，但並非指日常事務，認為外界有人誤導。（張浩維攝）

林鄭表示，所有由政府提交立法會的法案及撥款拉票工作，都應由問責官員及公務員團隊負責，並不存在有另一機構幫手。

她又指，由於內會停罷，許多特區政府日常事務的操作都受到嚴重阻撓，所以港澳辦及中聯辦才要發聲。至於政府會否有具體行動撤銷公民黨郭榮鏗的議員資格時，林鄭強調，立法會事務應由立法會自我糾正，又期望立法會議員能盡快處理事件。