林鄭不保證行會成員可完成任期　黃國健：政治任命者都有心理準備

林鄭月娥今早（22日）表示行會成員會繼續成為其智囊，但她不保證所有行會成員可以完成任期。身為行會成員的工聯會黃國健被問到會否憂慮成下一個「開刀」對象，他回應「唔好講到開刀咁難聽」，稱任何獲政治任命的人都有心理準備，如果因為施政及大局需要調整架構，相信大家都會樂於接受。 他認為特首任期未滿調動班子沒甚麼特別，國外也有很多例子，相信一來希望帶出新氣象，其次在以往施政期間如大家有磨合問題或意見不一的地方，可以趁機調整解決。

黃國健又指，換班子一事行會成員事前並不知情亦沒有收到消息，「都係睇新聞先知」。他形容換人名單在前一日走漏風聲，令人感覺是洩密事件，因為高官班子調動需要得到中央批准，「中央未批准前應該是機密，冇可能昨天（消息）出咗街。」

黃國健又表示，以往已經發生過特首呈報中央的文件洩漏，認為公務員系統出問題，反修例運動期間有十數個公務員參與暴動，令市民失望，期望聶德權對公務員問題有所關注及整理。他呼籲新任官員要有承擔，「而不是面對政治問題時左閃右避，其實幾難睇。」

陸頌雄（左）提到勞福局副局長徐英偉調任民政事務局，他期待新任勞福局副局長可以更貼地、更熟悉相關事務以及工會訴求。（鄭榕笛攝）

陸頌雄：期待新勞福局副局更貼地

工聯會對於有新局長任命表示歡迎，對於聶德權平調公務員事務局，立法會議員麥美娟指現時社會動盪，失業率高企的情況下，香港需要有魄力、有擔當以及負責任的公務員團隊。

陸頌雄期待新任政制及內地事務局局長可以好好處理立法會選舉，「大家記憶由新去年區議會選舉出現許多混亂情況，政黨提出許多建議希望局長跟進。」陸頌雄又提到勞福局副局長徐英偉調任民政事務局，他關注新任副局長人選，指現時是失業高峰期，勞工及福利事務舒解民困至關重要的部門，期待新任勞福局副局長可以更貼地、更熟悉相關事務以及工會訴求。