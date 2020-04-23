林鄭換閣│劉兆佳：換人屬中央全盤考慮　毋須太理會特區政府解釋

行政長官林鄭月娥昨日（22日）公布問責團隊大換班，4名局長離任，原政制及內地事務局局長聶德權平調至公務員事務局。 行政會議成員、民建聯副主席張國鈞在港台節目指出，對新任命表示歡迎和支持，亦很高興有兩名民建聯成員獲政府青睞；全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，今次換閣涉及的人眾多，必須從全局考慮，認為這是中央對特區政策的體現，希望強化特區政府的「政治戰鬥力」，在這問題上，不須太過理會特區政府自己的解釋。

張國鈞：新局長沒有蜜月期

張國鈞表示，任何一個團隊都需要有新陳代謝，現時的政府團隊工作數年，也是適當時間換一些新人，帶來新動力和思維。他提到，由修例風波到今日疫情，香港很多多深層次問題已浮現，將來新局長如何解決這些問題，是他們的大考驗。

目前政府問責團隊中，民望最低的官員反而沒被撤換，張國鈞指，特首已表明今次換人是希望「向前看」，走出過去一年多以來的問題。他指需給新局長時間做出成績，但承認「沒有蜜月期」，因香港現時正水深火熱，市民熱切期望改變。

張國鈞認為，幾位新局長在在特定範疇都有很重要的工作，如創科、金融，如何優勢令香港經濟重新起飛；民政方面，收集民意工作過去做得較不足。

對於徐英偉和新任財經事務及庫務局局長許正宇都有民建聯背景，張國鈞表示「當然開心」，因見到黨內有能力人士獲政府相中，但強調這不是民建聯和政府的「交易」，而是新局長的才華得到認同，希望他們好好為廣大市民工作。

聶德權以問責官員身份，改任公務員事務局局長，被指不符「由公務員隊伍挑選」的規定。香港高級公務員協會主席李方沖表示，當然局長由公務員出任最為理想，但聶德權都是資深公務員出身，相信也會明白公務員的需要。他期望，聶德權多了解公務員的核心價值，並改變以前一直以來，長官由上而下接觸同事的文化。

張國鈞表示，希望新官員能為施政帶來一點衝擊。（資料圖片）

劉兆佳：重點乃爭取愛國人士、溫和民意支持

劉兆佳指，一次過有多名高官被撤換，就不能單一而論，必須全盤宏觀考慮。去年的四中全會，提出要完善中央對行政長官和主要官員的任免制度和機制，奠定強硬的治港路線，確保管治權不落在內外反對勢力手上；今年港澳辦和中聯辦經人事變動後，職能強化。在這大環境下，人事變動最重要原因是強化特區政府政治戰鬥力，落實中央對港政策。他認為，不用太理會特區政府自己如何解釋換人問題，因為現時是由中央主動出手處理亂局，特區政府的角色是配合中央工作。

對於民望最低的官員未被撤換，能否真正提升政府管治威信，劉兆佳指出，管治威信確要提升，但方向從來不是滿足反對派的要求。他指，中央重視的是如何挽回、強化愛國人士及溫和民意對政府的支持，確保香港繁榮穩定，現階段難以預期反對派支持者對政府改觀。他認為，強硬路線確實不利於爭取反對派認同，引起更大反彈也不足為奇，但相信中央既然同意出手換人，肯定會考慮到這點，但重點考慮是如何恢復香港秩序、處理積累多年的香港亂局。

被問到「政治戰鬥力」是否指單純對中央忠誠，劉兆佳認為當然不止於此。他指，中央肯定會判斷有些人比原有的官員更為硬朗、有承擔、有膽識，才會放行換人，配合近日中央出手評論香港事務，這一連串舉動相信有助提振特區政府和建制派的士氣和戰鬥意識。劉兆佳又認為，官員日後工作拿得出成績，有效處理當今亂局，民望自會提升。至於繼續強硬路線會否對建制派立法會選情不利，劉兆佳認為言之尚早，又提到中央必定經過通盤考慮，不相信北京會容許內外反對勢力控制立法會。