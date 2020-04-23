【林鄭換閣】劉兆佳：行會成員近年低調　或換人增強政治戰鬥力　

港府問責團隊大變，昨日正宣布五名局長新任命。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時分析，情況反映中央政府決心整頓香港亂局，要政府配合走強硬路線，止暴制亂，不易妥協，嚴正執法。劉又指，行政會議亦可能會換班，以增強政治戰鬥力。至於今屆立法會選舉會否出現候選人被撤銷資格的情況，他認為，難以預計，但認為資格審查會更嚴謹，近日港澳辦連番高調發聲明，已說明議員須按擁護《基本法》、效忠中華人民共和國及特別行政區。

4月22日，林鄭月娥宣布改組管治團隊。（張浩維攝）

劉兆佳表示，今次特區政府高層官員人事調動，反映中央不理會外國勢力的挑戰，決心整頓香港亂局，要政府配合走強硬路線，止暴制亂，不易妥協，嚴正執法。劉認為，行政會議亦可能會換班，以增強政治戰鬥力。他指，現屆行會成員過去多年行事較低調，「係動亂時都無發揮作用」，有需要積極高調支持政府，向市民解釋政策。

至於今屆立法會選舉會否出現候選人被撤銷資格的情況，他認為，難以預計，但料資格審查會更為嚴謹，亦相信曾國衛獲委任為政制及內地事務局局長，「係要有咁嘅角色同勇氣。」他續指，近日港澳辦連番高調發聲明，已清楚說明中央對議員的要求，根據《基本法》第104條的釋法，議員須擁護基本法、效忠中華人民共和國及特別行政區。

在今屆立法會選擇中，泛民一直提倡爭取過半議席，被問到中央是否不准許發生，劉指，「唔敢講」，認為即使近日連番舉動有助泛民選情，亦屬中央全盤考慮之內，但斷定中央不會忍受反對派主導立法會，癱瘓政府運作，令外部勢力插手。