美NDI報告評修例風波　駐港公署斥顛倒黑白　毫無公信力

美國去年通過《香港人權與民主法案》，北京為反制美國，制裁包括美國國際民主研究院（NDI）在內的5個非政府組織。NDI上周四（23日）發表報告，指香港去年的反修例示威，演變成民主抗爭，認為港人的訴求合法、合理，要求特區政府成立獨立調查委員會及重啟政改、北京重申對一國兩制的承諾。 外交部駐港特派員公署今日（26日）發聲明，嚴詞批評報告「混淆是非、顛倒黑白」，對其他國家和地區的內部事務「說三道四、造謠撞騙」，插手香港事務。

駐港公署發聲明，批評NDI報告「混淆是非、顛倒黑白」。（聲明截圖）

NDI報告：警方使用過多武力 北京須重申一國兩制承諾

NDI的報告提到，去年由《逃犯條例》修訂爭議引發的政治風波已持續接近一年，仍然得到大部分市民支持。內容指出，港人的訴求是合法、合理，但特區政府依賴警察鎮壓示威，其中以7.21元朗襲擊、8.31太子站襲擊等作為例子，認為警方有使用過多武力。報告促請特區政府成立調查獨立委員會、與市民對話重啟政改；北京重申對一國兩制的承諾、停止侵蝕香港的高度自治、與港人包括民主派有效溝通；美英政府持續就香港人權狀況向中港政府施壓。報告亦有要求民主抗爭者停止使用暴力。

駐港公署發聲明，批評有關報告「對香港事務妄加置喙」，予以強烈譴責。發言人指，NDI「一貫打著『民主』、『人權』的幌子，混淆是非、顛倒黑白，戴著『有色眼鏡』和頑固偏見對其他國家和地區的內部事務說三道四、造謠撞騙，在國際上臭名昭著，毫無公信力可言。如今借發表所謂報告再次插手香港事務，在其劣跡斑斑的記錄上又添新賬。」

發言人批評，報告「對無法無天、泯滅人性的極端暴力美化粉飾，卻對隱忍克制、正當執法的香港警察橫加指責；將反對派和極端分子挑起衝突、訴諸暴力、攬炒社會的違法犯罪行徑包裝成『爭取民主』，避而不談極端暴力行徑嚴重破壞法治秩序、嚴重衝擊『一國兩制』原則的本質。聲明更指，NDI「公然鼓動其他國家聯手干預香港事務」，其行可鄙，其心可誅。

發言人指：「正是以這類組織為代表的外國干預勢力長期勾結香港反中亂港分子插手香港事務，顛倒黑白、挑動對抗，才種下了香港法治不彰、社會不寧、局勢不穩的惡果。」又呼籲：「包括香港同胞在內的全體中國人民譴責他們、聲討他們，他們必將為自己的惡行付出代價。」