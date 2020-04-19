15泛民被捕　美國務卿蓬佩奧譴責　外交部駐港公署斥美助紂為虐

警方昨天（18日）高調拘捕15名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前法律界議員吳靄儀、街工立法會議員梁耀忠、前立法會議員區諾軒、梁國雄、李卓人等人，懷疑涉及去年非法集會及反修例示威活動。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明，譴責有關拘捕行動，批評北京及其在香港的代表持續採取之行動，不符合《中英聯合聲明》所提及的法治、保障香港享有高度自主和透明度。 外交部駐港公署發言人發稿，批評美方公然為香港「反中亂港分子」開脫罪責，屬助紂為虐、褻瀆法治，又斥責美方無視事實，歪曲《聯合聲明》，再次暴露了他們與「反中亂港分子」沆瀣一氣、狼狽為奸的「醜惡行徑」，「必將遭到國際社會的共同譴責」。

警方昨天（18日）高調拘捕15名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前法律界議員吳靄儀（圖）。（羅國輝攝）

蓬佩奧亦在 Twitter 發文，指對於多名香港民主派人士被捕深感憂慮，又批評政治化執法不符合言論自由、結社自由和和平集會的普世價值觀。

外交部駐港公署發言人指，香港警方對涉嫌「組織及參與未經批准的集結」的嫌犯採取行動是依法執法，是維護香港法治，是特區政府在行使基本法授予的權力，合理合法，任何外國無權干預。

發言人指出，美方無視事實，歪曲《中英聯合聲明》，「拿所謂『透明度、法治和高度自治』作幌子，為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治」，又指再次暴露了他們與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡行徑，必將遭到國際社會的共同譴責。

發言人強調，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人都不能凌駕於法律之上，敦促美政客遵守國際關係基本準則，立即停止干預香港事務。

外交部駐港公署。（資料圖片）

英國外交部早前亦發聲明關注事件，呼籲香港當局避免採取激化緊張局勢的行為，並透過有意義的政治對話重建信任。外交部駐港公署發言人當時回應指，英國外交部就香港警方依法拘捕黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人等反中亂港分子，指手畫腳及說三道四，發言人對此予以嚴厲批駁，堅決反對，並敦促英方停止干預香港事務。