林鄭換閣後「離巢」　財庫局政助楊寶蓮辭職　局長許正宇上任5日

林鄭政府管治團隊大換班，早前4位局長被出局，包括財經事務及庫務局局長劉怡翔。財庫局政治助理楊寶蓮今晚在facebook公布有意退位，「認為是適當時候離開，展開事業和人生新的一頁。」 楊寶蓮在文中感謝前局長劉怡翔的栽培和教導，又祝新局長許正宇和團隊一切順利。她又指，自己接下來會稍作休息，希望「停一停，想一想，為未來新的挑戰做好準備」，似乎沒有新的工作打算。 局長許正宇接受《香港01》查詢證實，楊寶蓮今日已辭職；被問到楊何故辭職，許正宇禮貌地着記者看楊的facebook帖文。

楊寶蓮在fb透露已呈辭。

楊寶蓮今晚9時在個人facebook專頁公布有關訊息，她表示自己很感恩有機會在2017年8月開始，在財經事務及庫務局擔任局長政治助理，又指自己能在這個崗位服務市民，為鞏固香港國際金融中心地位出一分力，是其榮幸。她在文末表示自己會繼續努力，並以英文再寫出同樣意思的文字。

不少政圈中人都有留言回應，包括原來的新上司許正宇。他以英文寫道，祝楊寶蓮一切順利（All the very best），又指相信日後定會再見，在此之前照顧好自己（ｔtake good care）。新任民政事務局局長徐英偉亦有留言，更指好朋友間無需道別，只會暫別，並祝楊日後成功。而最先留言的政圈中人，是工聯會立法會議員陸頌雄，他寫道「祝你前程锦綉，人生更精彩」。

楊寶蓮畢業於拔萃女書院，是2003年會考的唯一一位10A文科女狀元，持有美國普林斯頓大學公共及國際關係學士學位，曾在摩根大通、摩根士丹利及金管局任職，曾任團結香港基金的高級研究員。據悉，她是由上屆政府的政助牽線，加入問責團隊。

雖然學歷豐富，楊寶蓮擔任政助後卻表現未見突出，甚至曾被新民黨葉劉淑儀在立法會質詢政府聘任副局長及政治助理的標準時，點名批評她少有現身接觸議員。該黨容海恩之後亦再次投訴，指局方班子自2017年上任以來共推出18條草案，理應要向議員游說，但葉劉與她都未接過該局副局長陳浩濂或楊寶蓮的電話」，當時更質問「佢哋有無做好佢哋份工？」