林鄭換閣│財庫局長許正宇冀做到「三多」　指香港仍是聚財之地

林鄭政府大換班，原金融發展局行政總監許正宇擔任財經事務及庫務局局長，今日（23日）首次現身立法會見傳媒。他表示，上任後要有「三個多」，一是多做事，指金融發展在很多方面都很有前景，希望與立法會議員一起努力；第二是多交朋友；第三是多認識，例如今日的會議程序都要認識，希望大家多多指點。 他又提出香港金融發展的四大範疇，指仍有很大的發展空間。

財經事務及庫務局局長許正宇。（張浩維攝）

民建聯背景助掌握香港脈搏 無礙交朋友

許正宇是民建聯成員，昨日已辭任民建聯常委，他認為政黨了解各方的利益，有助他掌握香港脈搏，從而支持他的工作。他強調政黨身份不影響與其他政黨結交朋友。

對於有報道指許正宇的妻子在已有物業「甩名」，再以首次置業身份買樓，許正宇表示，所有交易都是合法進行，而擔當新職位之後的利益申報安排都會跟隨。

專業金融服務 發展資產管理中心

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，許正宇提出香港金融發展的四大範疇。他表示，香港的核心競爭力即金融基因並無改變，直言香港是「聚財」的地方，是資金積聚的地方，每年有紡200間新上市公司，這些財富需要投資和運用，而香港有很專業的服務，去做資產管理中心，所以要探討如何是升相關行業，例如家庭辦公室發展資產管理業務。

連繫中國及國際 倡結合金融優勢與科技

此外，香港的連通性即與內地及國際的連繫，是香港一直以來的優勢所在，許正宇表示大灣區和人民幣國際化是大主題，應研究在這主題之下香港金融方面如何發展。

第三方面是金融科技，他指香港有很好的金融體系和服務，應該研究如何將本港金融優勢結合科技。

綠色金融有很大空間 可成亞洲樞紐

第四是綠色金融和ESG（環境、社會和企業管治），許表示這方面歐洲行得很前，而亞洲則沒有明顯的綠色金融中心。過去政府有發行綠色金融債券，而這方面有很大空間可以進一步提升，成為錄色金融樞紐。