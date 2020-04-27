42名建制派議員聯署　譴責泛民美化及縱容暴力　籲年青人浪子回頭

42名建制派立法會議員今日（27日）發表聯署聲明，批評民主派議員縱容暴力，自反修例風波以來，持續合理化、美化暴力及違法抗爭行為，對他們予以最嚴厲譴責。 建制派「班長」廖長江指，近日有未成年人士涉嫌謀殺、製造炸彈，是全社會應警醒的最後警告，一眾建制派立法會議員對此等事件感到錯愕及痛心。

昨日大批市民響應網上號召，到太古城商場合唱。（李澤彤攝）

斥民主派難辭其咎

廖長江提到，去年在北區大會堂外有一名食環署外判清潔工，拍攝兩批政見不同人士互擲磚頭，其間被擊中頭部身亡的事件，而被捕者是2名未成年人士。他又指，有放置炸彈的大專生被美化為「勇武派」，涉事的青年人本應在學，現時卻黑白不分，惶恐地面對檢控，前程盡毀，批評民主派議員難辭其咎。

他形容，民主派支持、鼓勵的言論證據確鑿，但卻由年青人付出代價，又指他們加速令全社會「攬炒」，因此42位立法會建制派議員聯署對他們作最嚴厲譴責，亦呼籲每位香港人抵制任何煽動或助長暴力的言行，爭取讓每位浪子回頭。

對於政治問題，廖長江指這難一朝一夕解決，他指問題在於年青人見不到希望，認為應在經濟多元化上要作很多工作，很多深層次問題要解決，而這並非建制派立法會議員的責任。

民建聯李慧琼呼籲年輕人，指暴力無法解決問題，只會令社會走向以暴易暴。（直播截圖）

郭偉强：有人視「限聚令」如無物

民建聯李慧琼指，近日警方破獲的案件顯示，暴力有機會再升級，有恐怖主義走向。她指暴力無法解決問題，只會令社會走向以暴易暴，更會毀掉年青人前程，又叫家長關心子女，政府透過學校多聯繫年輕人，並譴責將青年人推向街頭。她認為，解決政治問題需要理性溝通，「攬炒」無助解決問題。

新民黨葉劉淑儀表示，對青年人有影響力的人士，包括教師、編制教材的人所寫的內容，不少都仇恨，貶損國家，挑動青年人對社會不滿，譴責這些人士荼毒青年人。

經民聯盧偉國稱，關注街頭暴力不停升級，發現軍火庫等武器，有危險的炸彈、子彈，擔心市民的安全。他又指，近日有人在商場集結，既違反限聚令，亦有人展示港獨標語，指行為擾亂社會公共安全。

工聯會郭偉强指，「限聚令」是為了保障公共衞生及安全，但昨晚在太古城商場有集會，他形容是有心人刻意破壞，將法例視為無物，並指有人將與會者推向感染病毒危機的罪責，大家應該警醒。