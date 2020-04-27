【基本法22條】鄭若驊：中聯辦不受22條規管　關鍵是否獲中央授權

中聯辦是否受基本法第22條規管爭議未了，律政司司長鄭若驊出席司法事務委員會時，被多番問及有關問題。她解釋指，中聯辦非基本法第22條所產生，亦不屬「中央所屬各部門」，不受基本法第22條所規管，但根據憲法及國函有關條文，須遵守基本法及地方法律。她又指，憲制上，中央有權監督本港高度自治，而日前中聯辦發聲，關鍵在於中聯辦是否獲中央授權。

民主黨鄺俊宇質疑鄭若驊有否捍衛基本法。（余俊亮攝）

公民黨郭家麒指本港法治已死，「兇手正是鄭若驊」。他質疑，上星期有15名民主派人士被捕，律政司政治檢控，做法令香港法治的喪失。他又反問，政府若真是有法定依，為何沒有對警察濫權出手。

鄭若驊回應指，律政司最重要的工作，是提供獨立法律意見及檢控工作，「該點做就點做」，強調律政司沒有受到任何政治壓力，繼續按法律行事。被質疑民望淨值為負63個百分點有何資格不下台，她回應指，留意到民意，但自己作為司長，有些決定艱難亦要做。

鄭若驊說，律政司最重要的工作，是提供獨立法律意見及檢控工作，「該點做就點做」。（張浩維攝）

民主黨鄺俊宇質疑鄭若干有否捍衛基本法，前政制及內地事務局局長聶德權指中聯辦受22條所管，何錯之有？

鄭若驊解釋，對於基本法第22條在法律上的理解，要先理解三部分：首先，基本法由人大按憲法訂立，而中國作為單一體制國家，其權力來自中央，而香港直轄於中央；第二，中聯辦不是22條所指的「中央所屬各部門」；第三，中聯辦非按22條成立。所以基本法第22條第2款不適用於中聯辦。

至於基本法22條有關干預的部分，鄭指那是限制「中央各部門」，她舉例指，教育部不能干預本港的教育局。而香港由於直轄於中央，故中央有權監督香港，關鍵在於中聯辦本身有沒有獲此授權。

毛孟靜批評中聯辦由負責聯絡工作，變成近日突然有監督權，又指國函2000年時寫明中聯辦要遵守基本法。鄭回應指，就監督權一事，授權者是一定有監督權，如獲授權者的權用得不好，授權者一定有權發表意見。

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民主黨許智峯問及，本港法官是否需要中立，以及有主控官以曱甴及人渣稱呼示威者有否問題。鄭若驊回應時表示，外聘主控官的操守由所屬的律事會或大律師公會作為專業機構處理，若是律政司的律師，則作為公務員，有責任維持法治及司法公平。

經民聯梁美芬關注，針對基本法的理解有很多不同程度，過去就中央對港在基本法外剩餘權力，過去亦曾有很多討論，她認為公務員對此認識不多。鄭若驊回應指，全港都需要提升對基本法的認知，已有相關刊物、課程，希望舉辦更多活動。