新冠肺炎｜黃金周旅遊業續冰封　姚思榮倡逐步開放內地商務交流

深圳市人民政府口岸辦公室昨日（27日）宣布，由明日起（28日）經深圳口岸入境的人士，均需在深圳市就地集中隔離醫學觀察14天。內地及本港疫情令本年五一黃金周「風光不再」，旅遊界立法會議員姚思榮今日（27日）出席電台節目時表示，旅遊業仍然維持冰封狀態，黃金周下業界仍是零收入。 對於何時能復甦，姚思榮稱難以預計，最重要是香港及內地的隔離措施結束，現時只能繼續觀望。但基於近日出現日增零個案的情況，而新增的個案大多輸入個案，姚思榮認為疫情有曙光，政府可與澳門、北京及上海等疫情同樣受控的鄰近城市溝通，逐步開放商務交流。

逾千港人滯留印巴 鄭泳舜料一周後有詳細包機安排

民建聯立法會議員鄭泳舜於同一港台節目表示，收到700多宗港人求助個案，涉及逾千人滯留印度及巴基斯坦，當中包括應屆中學文憑試考生、孕婦及長期病患者。鄭泳舜提到，前日（25日）與保安局會面，得悉政府已成功聯繫航空公司，派包機到印度新德里、孟買及巴基斯坦伊斯蘭堡接回當地港人，惟乘客需自費約1萬元，港府正在嘗試尋求更便宜的航空公司。

鄭泳舜引述保安局指，由於個案繁多需時整理，最少一星期後才可落實包機安排詳情。民建聯日前曾與巴基斯坦駐港總領事會面，鄭泳舜稱當地會先安排返港人士進行病毒測試，檢測呈陰性才可上機返港，回港後再進行病毒測試，及接受家居檢疫安排。