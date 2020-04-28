公民黨評分破紀錄下跌　學者：傳統支持者不太容易接受內會爭議

立法會內務委員會舉行了16次會議仍未選出正副主席，港澳辦及中聯辦早前發表聲明，譴責主持會議的公民黨立法會議員郭榮鏗，引起社會廣泛討論。香港民意研究所就政治團體評分進行調查，今日（28日）舉行記者會宣布結果。政治團體中以香港眾志取得43.1分位居首位，其次為民主黨及公民黨等泛民團體，建制派則位居榜末，但若論評分升降，近日爭議中首當其衝的公民黨跌幅最大，破紀錄下跌5.7分，相反民建聯、工聯會及新民黨評分均有回升，其中民建聯更大升8.4分。
城大公共政策系副教授鄭煒推斷，公民黨標榜專業精英路線，今次成為議會爭議焦點，某部分傳統支持者會不太容易接受。他又認為，數字反映整體民意有兩極化的趨勢，而建制支持度雖然回升，但仍較去年4月低，未重奪反修例風波的失地。
政治團體中以香港眾志取得43.1分位居首位，其次為民主黨及公民黨等泛民團體。（資料圖片/羅君豪攝）
香港民意研究所4月中向約500名受訪者進行調查，就政治團體提名及評分。於提名階段，民建聯及民主黨以62%同居認知度首位，當中民主黨較去年9月進行的調查上升6個百份點，公民黨則大幅上升十多個百份點到44%位居第二，再次為自由黨及工聯會。經民聯獲10%受訪者提名，位列榜末，人民力量及民協不足一成跌出十大。
公民黨跌至39.4分 民建聯升8.4分至35.2分
於評分階段，受訪者被要求以0分最低、100分最高為各政黨評分，結果發現沒有政黨所得的平均分高於50分。香港眾志以43.1分位列榜首，其次為民主黨、民協、人民力量、公民黨及社民連等泛民團體，自由黨、民建聯等建制派緊隨其後，而新民黨的29.7分為最低。當中公民黨較上次調查大幅下跌5.7分，至39.4分，為06年5月有紀錄以來的新低，而民建聯則大幅上升8.4分，至35.2分。
|政黨
|評分
|升幅（與去年9月比較）
|香港眾志
|43.1分
|下跌2.1分
|民主黨
|42.9分
|下跌1.7分
|民協
|41.6分
|上次未有上榜
|人民力量
|40.0分
|下跌2.5分
|公民黨
|39.4分
|下跌5.7分
|社民連
|39.0分
|下跌0.5分
|自由黨
|37.7分
|無升跌
|民建聯
|35.2分
|上升8.4分
|工聯會
|32.0分
|上升3.5分
|新民黨
|29.7分
|上升0.9分
立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。（資料圖片）
學者：社會聚焦防疫 政府措施為建制加分
城大公共政策系副教授鄭煒認為，上次調查的時間為反修例運動之高峰，故泛民支持度增幅較大，亦可見11月區選取得較多選票。而今次調查的背景是社會聚焦防疫，政府提供了不同支援經濟措施，建制因此加分、重奪反修例中損失的民意十分合理，同時亦有部分比較中立的市民傾向經濟而非政治議題。他又提出，眾志及人民力量這些比較激進的政黨，跌幅相較公民黨少，而建制亦以民建聯及工聯會得分較多，標榜中立的新民黨及自由黨變化不大，反映在社會運動的餘波下，整體民意有兩極化的趨勢。
民研候任副行政總裁鍾劍華則指出，政治團體評分平均低落，反映傳統政治組織失去原有優勢，新興政治團體及流動性較高的素人分薄市民支持。另外，基於沒有政黨可以在議會中取得絕對的支配權，鍾劍華認為港人不會對個別政黨有不切實制的期望，對政黨的信任亦有保留，「若果真係存在『攬炒』， 香港政黨早已被制度『攬炒』」，又稱無論泛民或建制政黨，均要向某一陣營「埋堆」，才可以在議會中產生作用。