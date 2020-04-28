逾百區議員發聯合聲明　籲泛民議員內會勿退讓

立法會內務委員會持續半年仍未選出正、副主席，港澳辦和中聯辦早前更發文狠批主持會議的公民黨郭榮鏗涉「公職人員行為失當」，又指他蓄意違背誓言。 直至上周五（24日）內會召開16次會議，仍然未能順利選主席，不過有政情專欄日前引述不具名的民主派議員預料，下周五（5月8日）內會再會時或可「鬆章」進入選舉主席議程。有關說法惹來關注，逾百名區議員今（28日）發表聯合聲明，批評該民主派議員「示弱」，更稱「如此行事，得35+亦無所用」，要求立法會民主派立法會議員盡快「以行動顯示決心」。

逾百名區議員發表聯合聲明，促泛民議員內會「企硬」不要退讓。（資料圖片）

逾百名區議員太多為「素人」區議員，他們在聲明中指內會選舉的重要性是在於癱瘓不公會議，是當下議會戰線的關鍵一仗。對於有不具名民主派議員稱目標在尋找下台階，讓步結束主席選舉程序的說法「難掩失望」。

聲明又指，希望泛民議員能澄清無如此念頭，才能穩定民心，「否則今日退讓一時，只會為中共及其爪牙積威」。聲明強調，若他們不團結一致，即使議會過半，「亦只會淪為戀棧權力的『忠誠反對派』，辜負一直為此目標努力、犧牲的同路人。」

郭籲所有民主派同路人團結一條心 不要「捉鬼」

郭榮鏗今（28日）在記者會上表示，他會繼續按議事規則處理立法會職務，包括主持內會，他亦呼籲所有民主派同路人團結一條心，不要「捉鬼」、「搞分裂」，強調沒有這樣的空間。公民黨楊岳橋亦稱，該黨在內會一直積極發言，其態度不會改變，認為大家與其捕風捉影，不如繼續撐住內會。