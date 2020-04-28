新冠肺炎｜廠商會歡迎放寬強制檢疫令　冀政府早日發放抗疫資助

政府今日（28日）宣布將《若干到港人士強制檢疫規例》的有效日期延至6月7日，同時允許部分符合條件人士，包括關乎香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務人士，豁免接受強制檢疫，廠商會歡迎是次放寬措施的安排，認為做法將有助便利港商到內地處理積壓已久的業務，冀政府盡快制定申請機制，並公布具體詳情，讓有關措施得以早日實施。

廠商會會長吳宏斌（左二）、第一副會長史立德（右二）、第二副會長徐晉暉（左一）及行政總裁楊立門（右一）透過視像聽取邱騰華講解第二輪抗疫措施重點。（廠商會圖片）

廠商會會長吳宏斌表示，兩地實施入境強制檢疫措施後，大部分跨境港商自農曆新年後已沒有返回內地公司，不單造成營運上的不便，更可能導致財務資金周轉出現問題，港府決定豁免檢疫安排，意味解除一半跨境障礙，認為此絕對是好消息。他希望特區政府能夠主動跟廣東省政府協調，進一步放寬對有切實需要往來兩地的人員（例如跨境商務人士）在進入內地後進行集中隔離的要求。

廠商會昨日（27日）與商務及經濟發展局局長邱騰華進行視像會議，邱向廠商會成員講解第二輪抗疫措施的重點，並聆聽業界的意見，交流對香港經濟前景的看法。吳宏斌表示，疫情持續反覆所造成的傷害已伸延至各行各業，廠商會屬下的製造業及相關出入口貿易，早在內地疫情開始爆發時已大受影響，生產及供應鏈運作癱瘓個多月後，又面臨着疫情全球化所帶來的更嚴峻打擊，他認為政府第二輪紓緩措施惠及更多市民和行業，對延緩失業和倒閉潮蔓延有幫助，他希望有關資助能早日發放。

邱騰華向廠商會介紹政府措施 冀收集業界意見

邱騰華向與會者重點講解幾項抗疫及援助中小企措施，包括「保就業計劃」、「中小企融資擔保計劃」下八成、九成及百分百特別擔保產品優化和香港出口信用保險局對保戶的新優惠等，他表示政府會盡快發放有關資助。他說留意到業界對進一步放寬「BUD專項基金」資助用途的訴求，並指當局已多次優化計劃，包括最近已取消了每個地區的項目累計上限200萬元的資助限制，讓企業能更靈活運用合共400萬元的資助上限，並已簡化了申請程序。至於開放資助範圍至更多地區的建議，則仍須詳細研究其可行性。他希望廠商會能協助收集業界對有關計劃的意見，並承諾會在可行的情況下盡量拆牆鬆綁，減輕企業在申請時的行政負擔。