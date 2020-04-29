預算案｜陳茂波：首季經濟大倒退　全年經濟預測修訂為-4%至-7%

立法會今日（29日）召開大會繼續審議《2020年撥款條例草案》。立法會主席梁君彥早前批出提交124項修正案中的52項，並預留5日會議共36小時審議，預計下月14日三讀表決財政預算案。 有泛民議員提出削減官員和警隊開支，保安局局長李家超發言時斥責議員「攬炒」，令港人無法安居樂業，呼籲議會要向社會治安負責；又批評有議員公開支持「暴徒」，甚至以「手足」相稱，斥責有青年前途盡毀，而背後動的人卻取得政治甚至經濟利益。 二讀以41票贊成、21票反對獲得通過，之後交由全體委員會審議。

【12:35】二讀以41票贊成、21票反對獲得通過，交由全體委員會審議。

【12:15】財政司長陳茂波發言時將口罩除下。他表示，基於疫情衝擊，經濟受到的影響較預期更為嚴重，比預期更差，修訂今年本地經濟增長預測，由預算案提到的負1.5%至正0.5%，至負4%至負7%。陳茂波指，政府應對水深火熱的情況，已 果斷推出舒困措施，包括向所有滿18歲的永久性居民派發1萬元；由於經銀行轉帳會更為便捷，陳茂波鼓勵未有銀行個人戶口的市民盡快開戶，預期在6月底開放登記，7月開始發放款項，相信絕大部分市民可在8月底前取得。

他又提到，政府的財政儲備減至8,000至9,000億港元，但財政儲備的作用正正是為穩定經濟民生積累，現在正是發揮作用的時候，在如此艱難的環境是合適及負責任的做法，亦符合「應洗則洗」的原則 。陳茂波總結時提到，社會並非沒有缺點，需要改善的地方不少及化解矛盾，相信團結一致、奮發自強，香港可以雨過天晴。

保安局局長李家超發言，對有議員要求警隊削減開支表示嚴正反對。（盧翊銘攝）

【11:35】人民力量陳志全提出點算法定人數，其後提出規程問題批評李家超發言離題，惟大會主席梁君彥不同意。李家超續發言指，明白自己的言論說中某些人的痛處，又稱議員要求警隊削人手是「攬炒」，令港人無法安居樂業，呼籲議會要向社會治安負責。

【11:30】保安局局長李家超發言，對有議員要求警隊削減開支表示嚴正反對，批評有人肆意針對警隊。李家超指，自6月起超過1,400場的公眾活動，大多演變為違法暴力，包括於多區睹路、破壞商店、銀行及警署等。他數出，示威者掘出的磚頭足以覆蓋48個籃球場，拆毀的欄杆總長52,000米，是IFC的25倍；又提到有與示威者意見不同的市民遭綁起、非法禁固甚至嘔打；警方另共檢獲至少1萬個氣油彈，當中最多在中大發現，共3,900個，以每10秒掉一個換算，需掉足整整11小時。李家超續指，警方搜出多種槍支及炸彈，批評有本土恐怖主義萌芽，提醒市民不可以掉以輕心，要反對暴力。

李家超又斥責有市民在網上傳播假消息，如831有死人等無中生有的不實指控，卻未有向警方提供證據，以民主黨創黨黨員林子健報稱被擄走及釘上書釘、最終被裁定虛報為例，警告市民要有所警剔。

李家超批評，有議員公開支持「暴徒」，甚至以「手足」相稱，但有部分示威者以港獨作為旗號，反問議員是否與港獨割蓆；斥責有青年前途盡毀，而背後動的人卻取得政治甚至經濟利益。