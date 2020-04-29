公民黨調查：六成人指派錢無助解困　七成人未聽過香港增長組合

今年財政預算案公布向18歲以上香港永久性居民派發一萬元，以及計劃在「未來基金」中撥出220億元，作「香港增長組合」項目。 公民黨今日（29日）發表調查結果，發現六成人並不認同派錢能解決社會問題，逾七成人未聽過「香港增長組合」。公民黨立法會議員郭家麒批評，政府至今的解釋含糊不清，外界未能有效監管基金的用途，表明會向預算案投反對票。

對財政司司長陳茂波的表現，有21%表示不滿意、26%表示非常不滿意。（資料圖片／盧翊銘攝）

六成人認為派錢無助解決社會問題

調查於本月2日至20日，隨機抽樣訪問2,130名市民。結果指出，各有30%市民表示「同意」或「非常同意」派錢無助解決社會問題，即加起來有六成。

對財政司司長陳茂波的表現，有21%表示不滿意、26%表示非常不滿意；30%表示滿意，13%表示非常滿意。整體而言，即47%不滿陳茂波的表現，多於滿意的43%。

調查亦問到，市民對於220億的「香港增長組合」有多少認識，結果多達71%受訪者表示「無聽過」；58%受訪者認為，政府使用220億公帑前，應先諮詢市民。



郭家麒表示，這220億元基金是香港市民的血汗錢，但政府至今未就基金的用途交代更多細節。(盧翊銘攝)

郭家麒表示，這220億元基金是香港市民的血汗錢，但政府至今未就基金的用途交代更多細節。方案中提及「以香港為基地的公司」和「將於香港進行的項目」定義含糊。郭指出，諮詢小組4名專家分別為中文大學前校長劉遵義、馮氏集團主席馮國經、滙豐行政總裁王冬勝、金融管理局前總裁陳德霖，其中3人為前任或現任政協；有兩人在前特首董建華牽頭的團結香港基金和中美交流基金會任職，郭家麒指，這令人質疑現今特區政府是否仍有施政主導權，以及有潛在利益衝突問題。

郭家麒又提到，此基金和其他基金不同，投資回報5年才公報一次，5年後官員可能已換了另一批，就連不久前回應他查詢的前財經事務及庫務局局長劉怡翔都已離任，沒有人能監管、沒有人對可能的投資失利問責。他又指，有些公司在港業務只是「皮包公司」，實質業務不在港而在內地，擔心政府公帑最後並非用在香港人身上。

關於基金投資回報，郭家麒於劉怡翔仍在任時查詢過，對方只表示項目涉及投資涉新科技，難以短時間看到成效，但他指：「現在不是華爾街賭錢、玩高風險投資，這是香港人的血汗錢。」他批評政府對香港增長組合相關委員會的成立，以及投資組合，都欠缺透明度。