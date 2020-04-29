法官郭偉健讚斬人兇徒　梁美芬稱言論合理：同情不等於政治立場

一名男子去年8月於將軍澳連儂牆與人口角，其後折返家中拿刀斬傷3人，其中一名女記者一度命危。區域法院法官郭偉健上周五（24日）判案期間，讚揚被告有「高尚情操」、大篇幅批評反修例示威，引起極大爭議。司法機構網站顯示，有三宗原定由郭官審理的反修例相關案件，改由其他法官處理，司法機構指留意到社會上對郭官審理某宗案件的判刑理由有爭議。 立法會司法及法律事務委員會主席、經民聯梁美芬表示，近日就此事收到不少投訴，她認為郭官的言論「合理」，表達同情字句不等於政治立場，反指有法官匿名接受外媒訪問才是政治立場。梁表示，會在委員會中跟進事件。

梁美芬指，法官對被告表達同情，不等於政治立場。（林劍攝）

指法官接受訪問反修例才是政治立場



梁美芬今日（29日）在立法會表示，法官量刑時會考慮求情因素，對被告表達同情的字句，不等於政治立場，無論最終接納求情與否都一定會表達意見。她反指，有法官參與反修例相關聯署、3名法官接受外媒訪問表達「反修例政見」，才是政治立場；有些法官更有政黨背景，相關政黨更是明確支持反修例運動。

她認為，今次換人影響可以非常大，因為稍後仍有成千上萬宗反修例相關案件，到底表達了什麼意見就會被撤換，需要問清楚司法機構。梁美芬指出，稍後會將相關事件加入司法及法律事務委員會議程中，要求提供更多詳細理由、背後的相關準則，以免公眾猜度，並供日後法官參考。