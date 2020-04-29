商務客回港可獲豁免強制檢疫　政府下周開放申請　每間公司限兩人

政府昨決定延長從內地、澳門抵港人士強制檢疫14日的規例至6月7日，但內地抵港的跨境學童，以及「關乎香港經濟利益」的商務入境人士，可獲豁免強制檢疫。 食物及衛生局局長陳肇始今日（29日）表示，有關條件包括來港人士需持有證明其在當地完成不少於14天的檢疫，以及對新冠狀病毒呈陰性反應。她指，特區政府正和有關當局商討，稍後公布實施的具體情況及日期詳情。陳肇始強調，豁免人士在留港期間必需要接受衛生署的醫學監測，配戴口罩、量體溫以及向衛生署呈報。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，下周會推出計劃，讓有需要來往中港兩地的港商申請。

陳肇始。（盧翊銘攝）

邱騰華：若疫情反覆會調整豁免檢疫安排

行政長官會同行政會議日前通過將599C章《若干到港人士強制檢疫規例》的有效日期，由5月7日延長至6月7日。同時豁免兩類人士接受強制檢疫，包括任何跟據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，或為提供教育、或安全進行行程的人士，例如跨境學生及相關服務提供者等；另一類是擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士。

食物及衛生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、教育局局長楊潤雄今（29日）在立法會會見傳媒解釋新規例。邱騰華表示，近日疫情有穩定緩和的局面，加上內地疫情有所好轉，給予政府契機考慮往來兩地的經貿活動有否空間在一個審慎小心的環境下、按法例有豁免。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（盧翊銘攝）

每間公司兩個名額

邱騰華指，會考慮疫情的具體情況和商界實質需要，不等於兩地商務活動人士可以自由往來。他舉例指，有在內地開設生產製造業的港商因疫情原故，由1月至今都未能返回內地，導致重要工作未能進行，許多生產線停產。商經局會就在內地設廠的港商設計一套計劃，港商須透過工業貿易處申請，申請者要向當局提交證明，證實為內地有生產線的香港註冊公司，並確實有需要往返香港和內地進行活動，每間公司有2個名額，包括公司負責人或其指定人員。申請者必須逗留在其設廠的城市，回港後須接受醫學監測。

邱騰華表示，近日正向各大商會諮詢意見，希望下周初可提出具體計劃，又指審批申請時會徵詢衛生署意見，若果疫情反覆，會適時調整安排；獲豁免的人士抵港後，亦必須接受醫學監察。

公民黨立法會議員郭家麒。（盧翊銘攝）

楊潤雄表示，當局未就跨境學童不受14日強調檢疫安排提出申請，因此目前不會有免檢疫的跨境學童來港。教育局會考慮專家意見和因應疫情發展，適時公布詳細和安排。

公民黨立法會議員郭家麒表示，放寬限制後會形成一個荒謬現象，港人往深圳也要檢疫14天，香港自身則中門大開，「連深圳都不如」。他又質疑，政府沒有問過專家顧問團意見就作決定，是侮辱這幾位大家都相當尊重的專家。