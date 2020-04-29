新冠肺炎｜外傭中介生意大跌　羅致光：菲領事館已恢復處理合約

因應新冠肺炎疫情，菲律賓持續封城到5月15日，菲律賓及印尼政府近期亦先後暫停審批國民出國擔任勞工的申請，估計現時有超過1萬名已獲聘外傭無法來港上任，本港約3千多間中介公司生意亦大受打擊，約1萬名僱員面對經濟困境。 民建聯立法會議員李慧琼就政府會否提供支援提出書面質詢，勞工及福利局局長羅致光回覆指，職業介紹所已受惠於《財政預算案》及第二輪防疫抗疫基金下，多項支援企業的相關措施，勞工處亦與相關駐港總領事館保持緊密聯繫，當中菲律賓總領事館自前日（27日）起已恢復處理部分外傭僱傭合約。

限聚令下，假日中環依然有外傭聚集。（資料圖片／李澤彤攝）

李慧琼提到，政府雖已表示會彈性考慮本年7月31日或之前合約終止或屆滿的外傭、就延長以訪客身份在港逗留期限所提申請，以便他們尋覓新僱主，但有中介公司認為為待聘外傭提供免費食宿，會進一步增加財政負擔，希望政府能作出支援。

羅致光指，職業介紹所已受惠於多輪支援企業措施，包括寬免商業登記費、補貼電費開支、「保就業」計劃等，政府會繼續監察疫情發展並密切留意對各行業的影響。

在疫情期間，勞工處一直與衞生署保持緊密聯繫，協助處理包括家居強制檢疫在內、有關外傭的事宜。羅致光表示，勞工處亦有聯同相關部門向外傭、僱主及職業介紹所宣傳防止病毒在社區擴散的資訊，包括提醒外傭遵守「限聚令」、鼓勵外傭休息日留在家中等。若外傭需要接受強制家居檢疫，羅致光指一般應留在僱主居所，為由僱主選擇安排其他地方，並須負責住宿費用及膳食津貼。