立法會選舉│熱血公民部署戰三區　鄭松泰爭連任　法子擬戰港島

立法會選舉今年9月舉行，其中未有參與民主派協調的熱血公民在《熱血時報》節目公布立法會選舉部署，立法會議員鄭松泰積極考慮於新界西角逐連任，大埔區議員黃兆健擬戰新界東，被視為熱血公民「女神」的「法子」莊芷茵積極考慮出戰港島區，去屆出戰港島區直選惟落敗的「四眼哥哥」鄭錦滿則考慮為法子「抬橋」。

外貌甜美的法子積極考慮出戰港島區，立法會議員鄭松泰（右）積極考慮於新界西角逐連任。

鄭松泰在《熱血時報》節目中表示，由於反修例運動等事件，令熱血公民較去屆遲了開展選舉工程，他指是次屬熱血公民首次以政黨身份出戰立法會選舉。其中港島區直選，外貌甜美的法子積極考慮出戰港島區，因理大事件被控暴動罪的熱血公民副主席鄭錦滿考慮排在名單第二出選，鄭松泰形容這是一個具意義的安排。

法子廣受熱血公民支持者愛戴，過去主要於《熱血時報》擔任節目《深宵FOOL人信箱》的主持，亦曾成為最高課金額的主持，她於2017年10月《熱血時報》「神七」排名戰第七期中，成功擊敗去屆出戰新東惟落敗的「國師」陳雲和出戰九龍東落敗的黃洋達。法子曾於2018年情人節親手製作朱古力，只要在她主持網台節目期間，於《熱血時報》和熱血公民的年宵檔位買滿500元，即可得到一盒法子親手造的「愛心限定朱古力」。

民主派近月積極進行協調工作，其中在港島區直選，民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻、香港眾志羅冠聰、中西區區議員梁晃維、南區區議員彭卓棋、東區區議員徐子見、「2047香港監察」錢志健、南區區議會副主席司馬文等民主派中人亦有參與協調，據悉該區協調已初步達成共識。

有本土派中人向《香港01》分析熱血公民選情，指熱血於去屆選舉後與黃毓民決裂，又發生鄭松泰錄音流出事件，認為熱血公民的選民基礎已較去屆立法會選舉不盡相同，他又引用民間記者會於上月公布的問卷，當中訪問2.5萬人，有94.4%受訪者認為「抗爭陣營」候選人應透過初選制定出選名單，因此未有參與協調的熱血陣營，或未能左右大局。至於鄭松泰的選情，該本土派中人認為，鄭雖然流失部分本土票源，但他擔任了四年議員，有一定知名度，加上擁有博士學位，印象亦正面，或有機會能夠成功連任。

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