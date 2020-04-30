防疫抗疫基金｜政府已發放一億元資助藝文界　超過200團體受惠

受新冠肺炎疫情影響，多個藝術團體表演被迫取消或延期，民政事務局今日（30日）表示，「防疫抗疫基金」下撥出1億5千萬元設立的「藝術文化界資助計劃」，至今已向藝術及文化界別發放約1億元資助，多個藝術團體及個人藝術工作者受惠。

民政事務局表示，在「防疫抗疫基金」下撥出1億5千萬元設立的「藝術文化界資助計劃」，至今已向藝術及文化界別發放約1億元資助，多個藝術團體及個人藝術工作者受惠。（資料圖片/盧翊銘攝）

民政局表示，藝術文化界資助計劃涵蓋由1月29日至6月30日受疫情影響的表演和活動，現時藝發局3月已向42個受藝發局資助團體每團發放額外八萬元、203個受藝發局資助的計劃或委約活動計劃每項發放15,000元，涉及超過5,000萬元，用以支付員工薪金。

計劃亦涵蓋非藝發局資助計劃和自由工作者，現時接獲逾340個計劃申請和及2,000名自由工作者申請，局方表示將盡快批出資助予合資格人士，又指，自由工作者除可獲得受聘的藝團發薪外，亦可為其他受疫情影響的相關工作申請資助，最高達7500元。

政府指，由1月29日疫情爆發初期至今，共有約200多場粵劇演出取消，約700名從業員受影響，民政局委託香港八和會館於本月23日起發放資助予粵劇界人士，涉830萬元，局方正商討將5月及6月的表演加入計劃。