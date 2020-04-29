抗疫基金｜收12.5萬申請已批出130億元　首三月77間公司申請清盤

新冠肺炎疫情打擊經濟，政府設1675億元的防疫抗疫基金推行兩輪紓困措施。民主黨立法會議員胡志偉關注第一輪紓困措施的推行情況，以及至今有多少公司結業、清盤以及該批公司結業前是否有申請資助等。政務司司長張建宗書面回覆指，由今年1月至3月共有77間公司清盤呈請，但沒有了解申請資助後的公司營運安排。截至本周日（26日）基金撥款逾130億元，並收到12.5萬個申請，當中5.1萬宗已經獲批。 但張建宗指建立失業援助金無法解燃眉之急，綜援的失業金已容許健全申請人的資產上限倍增，亦豁免計算他們自住的物業作為資產作權宜之計。

新冠肺炎疫情打擊經濟，本港市道湧現丟空的鋪位。（資料圖片 / 張浩維攝）

張建宗在立法會透過書面回覆胡志偉的提問，指截至本周日（26日）基金撥款逾130億元，並收到12.5萬個申請，當中5.1萬宗已經獲批（四個項目詳細數字見圖）。而根據破產管理署的資料，由今年1月至3月共有77間公司清盤呈請，但政府沒有收集有向第一輪基金申請資助的公司營運資料。



至於第二輪措施「中小企融資擔保計劃」的特惠低息貸款已於本月20日推出，香港按證保險有限公司收到287宗申請，涉逾7億元，當中248宗，近6億元已獲批。張建宗指，其他措施如旅行代理商及從業員支援計劃、酒店業支援計劃、教育界資助等會盡快推出。

胡志偉亦追問政府會否考慮放寬兩輪紓困措施下各項資助及津貼的申請資格，以及有否計劃直接向該等公司及自僱人士提供現金資助等，或會設立失業援助金。

張建宗強調，由他任主席的基金督導委員會，會按政策局及部門的建議擴闊各項目的涵蓋範圍。他也認為第二輪措拖涵蓋範圍廣泛，保障不同行業的僱員或自僱人士的就業，當中的810億元「保就業」計劃會向約21.5萬名於去年1月1日至今年3月31日期間向強積金供款的自僱人士，提供一筆過7,500元的資助。

失業援助金方面，張建宗則指香港沒有相關系統或制度，認為建立相關制度無法解燃眉之急，故政府會透過綜援提供為期6個月的失業支援計劃，並暫時容許健全申請人的資產上限倍增，亦豁免計算他們自住的物業作為資產。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼